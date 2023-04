Heger:Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení bude v parlamente schválený

Bratislava 14. apríla (TASR) - Návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení je realistický a v parlamente bude schválený. Po rokovaní vlády to povedal dočasne poverený premiér Eduard Heger. Tvrdí, že má deklarovanú podporu bývalých koaličných klubov.



"Zaznievajú jasné hlasy, že to ani zďaleka nie je to, čo by malo byť, ale je to realistický návrh, ktorý vie v parlamente prejsť. Za 30 rokov je to najväčší posun, aký tu kedy bol," poznamenal Heger.



Dočasne poverenému ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) sa fiduciárne vyhlásenie zdá ako dobrý nápad. "O tom, ktoré konkrétne životné situácie to má uľahčiť, môžeme diskutovať. Mám vylepšujúce pripomienky," podotkol s tým, že je to krok vpred.



Návrh má podľa dočasne povereného šéfa rezortu hospodárstva Karla Hirmana širší dosah a problematika sa týka každého človeka. "Ja osobne ako občan, ktorý určite tie situácie môže zažiť, to považujem za výrazné prispenie k riešeniu praktických problémov," povedal.



Opačný názor má naopak mimoparlamentné Progresívne Slovensko. V návrhu nevidí reálne riešenie životných situácií párov rovnakého pohlavia, ale poníženie LGBTI+ komunity. "Vláda nám dáva jasne najavo, že LGBTI+ ľudí nepovažuje za rovnocenných občanov a občianky. Návrh neodstraňuje nijaké bariéry a v tejto podobe poslúži akurát na to, aby ho poslanci a poslankyne zneužili na šírenie ďalšej nenávisti voči bezbranným ľuďom," uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková.



Vláda v piatok odobrila zákon o fiduciárnom vyhlásení. Tento inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých. Navzájom si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia by mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie.