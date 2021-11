Heger:Nemocnice sú pred kolapsom, pľúcne ventilácie majú plne obsadené

Bratislava 18. novembra (TASR) - Nemocnice sú pred kolapsom, pľúcne ventilácie majú obsadené na 100 percent. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



V súvislosti so zmenou COVID automatu, ktorý vo štvrtok schválila vláda, poznamenal, že bude len dočasný a podľa vývoja situácie sa opatrenia buď zmiernia, alebo ešte viac sprísnia. Poukázal na to, že nový COVID automat sprísňuje pravidlá najmä pre nezaočkovaných, ktorých je v nemocniciach drvivá väčšina - 80 percent.



"Vyčerpaní zdravotníci nás prosia, aby sme zasiahli, lebo nechcú viac rozhodovať o tom, koho napoja na pľúcnu ventiláciu a koho vystavia riziku smrti. Už máme na stole aj požiadavku na chladiarenský box pre mŕtvych," napísal premiér. Ďalším dôležitým faktom podľa Hegera je, že operácie a zákroky sa opätovne musia odkladať a ohrozené je zdravie každého občana.



Premiér tvrdí, že zaočkovaní ľudia urobili všetko správne. "Dali sa zaočkovať, aby ochránili svoje zdravie, zdravie svojej rodiny, zdravie svojich kolegov a známych, zdravie ekonomiky, odľahčili zdravotný systém a teraz doplácajú na plné oddelenia nezaočkovaných," uviedol.



Zdôraznil, že nemocnice sú pre všetkých, aj pre zaočkovaných, preto je potrebné rastúcu vlnu spomaliť. "Žiaľ, svojimi životmi na to doplácajú hlavne nezaočkovaní a sú obete tých, ktorí nemilosrdne zneužívajú pandémiu na politické ciele. Neverte opozícii, že delíme ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. Na zaočkovaných a nezaočkovaných rozdelil ľudí COVID. My v skutočnosti obe skupiny chránime," dodal predseda vlády.