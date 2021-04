Heger:O vyhostení ruských diplomatov rozhodli informácie tajnej služby

Bratislava 25. apríla (TASR) – Podkladom pre rozhodnutie o vyhostení troch ruských diplomatov boli podrobné spravodajské informácie a nerešpektovanie suverenity Slovenska. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý v tejto súvislosti ocenil kvalitný monitoring tajnej služby.



„Sme suverénny štát a sú jasné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak niekto takéto hranice prekročí, musí rátať s tým, že na základe našej legislatívy či medzinárodných dohôd budeme konať,“ zdôraznil Heger.



Zároveň priznal, že išlo aj o akt solidarity voči Českej republike, keďže udalosti vo Vrběticiach považuje za výrazný zásah do bezpečnosti susednej krajiny. „Je to náš najbližší spojenec, Vrbětice sú navyše blízko našich hraníc, nemôžeme sa tváriť, že sa nič nestalo,“ vysvetlil.



Zdôraznil, že Slovensku záleží na dobrých a korektných vzťahoch s inými krajinami. „To sa týka nášho prístupu k druhým, ale aj prístupu druhých k nám,“ dodal premiér.