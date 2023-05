Hegerov kabinet definitívne končí, nahradí ho vláda odborníkov

Bratislava 7. mája (TASR) - Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady SR a vládol pod dohľadom prezidentky SR Zuzany Čaputovej, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana. Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája. TASR prináša súhrn udalostí súvisiacich s výmenou vlád.



-Prezidentka považuje rozhodnutie vymenovať vládu odborníkov po minulotýždňových udalostiach za jediný možný krok.



-Minulý týždeň požiadal o odobratie poverenia viesť ministerstvo pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Premiér Heger vystúpil s mimoriadnym príhovorom, v ktorom priznal zodpovednosť za chaos v štáte a zároveň vyjadril záujem doviesť ako premiér krajinu do septembrových predčasných volieb. O odobratie poverenia viesť rezort diplomacie požiadal Rastislav Káčer.



-Premiér Heger prezidentke navrhol viaceré alternatívy, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády. Hlava štátu ani jednu neprijala, preto ju požiadal o zbavenie poverenia viesť vládu.



-Prezidentka Čaputová v nedeľu oznámila, že v týždni, ktorý sa začne 15. mája, vymenuje vládu odborníkov. Jej predsedom bude viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. O ďalších menách bude prezidentka najskôr informovať predsedov politických strán a následne verejnosť.



-Vyberaní boli podľa prezidentky odborníci, ktorí nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Od vlády odborníkov očakáva, že stabilizuje situáciu a privedie Slovensko k predčasným voľbám.



-O vymenovanie úradníckej vlády dlhodobo žiadala parlamentná aj mimoparlamentná opozícia. Rozhodnutie prezidentky viaceré strany uvítali, myslia si, že Hegerov kabinet mal odísť skôr. Koaličné strany preferovali zotrvanie Hegerovej exekutívy.



-Vláda odborníkov bude musieť po vymenovaní predstúpiť pred parlament s programovým vyhlásením a žiadať o dôveru. Či ju získa, je otázne.



-Strany Smer-SD a Hlas-SD opäť otvorili tému skoršieho termínu predčasných volieb. Tie sa majú konať 30. septembra, predseda parlamentu termín ešte oficiálne nevyhlásil. Smer-SD a Hlas-SD by chceli voľby začiatkom júla. Smer-SD pripustil podporu vláde odborníkov, ak by predčasné voľby boli skôr.



-Boris Kollár nepovažuje úvahy o prípadnom posunutí termínu predčasných volieb na skorší za reálne. Za nezmysel ich označil končiaci premiér Heger. Ani OĽANO nevidí dôvod na zmenu termínu predčasných parlamentných volieb.



-Kauzou, po ktorej definitívne končí Hegerova vláda, sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). Preveruje dotáciu, ktorú malo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytnúť spoločnosti, ktorej konečným užívateľom výhod je Vlčan.