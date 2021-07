Heger:Práca pedagógov je dôležitou esenciou pre reformy z plánu obnovy

Bratislava/Košice 27. júla (TASR) - Kvalitná práca pedagógov je dôležitou esenciou pre plánované reformy z plánu obnovy. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku s názvom Zlatý Amos. Zároveň ocenil podstatu tejto ankety, ktorá, ako tvrdí, dáva do popredia dobrý vzťah medzi žiakmi a učiteľmi.



Premiér si želá, aby sme dobrých učiteľov, ktorí pestujú u žiakov lásku k poznaniu a dobrým mravom, mali čo najviac. "Takýchto ľudí treba aj náležite oceniť a odmeniť, pretože sú to oni, kto má na deti a žiakov pozitívny vplyv," uviedol.



Titul Zlatý Amos, putovné insígnie žezlo a korunu získala Martina Miškovová zo súkromného gymnázia v Košiciach. "Je to výnimočná pedagogička, ktorá na súkromnom gymnáziu v Košiciach učí žiakov, ako vyjadriť svoj názor úctivo a s rešpektom k iným. Žiaci oceňujú najmä jej osobný a otvorený prístup k vyučovaniu," uviedol premiér.







Ocenenie Amos sympaťák dostala Ľubica Fedorová z Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Premiér počas pondelkového (26. 7.) podujatia osobne odovzdal titul Zlatá škola, ktorý získali žiaci zo Základnej školy s materskou školou z Oravského Veselého. "Cenu Jána Gašperana (detská porota) získala Slávka Strnádová zo Základnej školy s Materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom," uvádza sa v profile na sociálnej sieti ocenenia. Naj príbeh o učiteľovi získal študent Mário Reiter, ktorý napísal príbeh o učiteľke Martine Miškovovej zo Súkromného gymnázia Katkin park v Košiciach.



Titul Naj učiteľ národnostných menšín dostal Csicsay Karoly z Gymnázia Adyho v Štúrove. Učiteľka Jana Pierová zo Základnej školy Podsadek bola ocenená titulom Učiteľ bez predsudkov. V kategórii Pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať, ocenili učiteľku Máriu Recktenwald z Chmelnice a učiteľa Pavla Mičucha z Považskej Bystrice.