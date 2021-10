E. Heger: Reforma vednej politiky je kľúčová pre úspešnú budúcnosť SR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Reforma vednej a inovačnej politiky je kľúčová pre úspešnú budúcnosť krajiny. Jej cieľom nebude určovať, kto má čo skúmať, ale dať vedcom priestor na pýtanie sa základných vedeckých otázok o fungovaní sveta. Vďaka špičkovým vedcom máme šancu Slovensko po rokoch stagnácie a pandémie dostať do formy. Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sobotňajšom odovzdávaní ocenení ESET Science Award. Vyhlásil tiež, že na našich vedcov je hrdý.



"Úlohou mojej vlády je dostať Slovensko do formy a aj v náročnom období zlepšovať kvalitu života pre všetkých občanov. Reforma vednej politiky je kľúčová pre úspešnú budúcnosť celej krajiny. Verím, že v tejto snahe uspejeme," uviedol premiér a pozval vedcov k spolupráci.



Zdôraznil, že Slovensko má okrem bohatého kultúrneho dedičstva aj špičkové osobnosti v oblasti vedy. Práve to označil za nevyhnutné pre úspech v 21. storočí. "Vďaka vám máme šancu Slovensko dostať po rokoch stagnácie a najväčšej pandémie za posledných sto rokov opäť do formy," adresoval vedcom.



Kľúčovým princípom reformy vednej a inovačnej politiky bude podľa jeho slov spolupráca. Priznal, že vníma istú opodstatnenú skepsu voči úlohe politikov a úradníkov pri podpore vedy a výskumu. Preto deklaroval, že cieľom reformy nie je určovať, kto má čo skúmať. "Chceme našim vedcom, od najmenších bádateľov v materských školách až po dnešných laureátov, vytvárať priestor na pýtanie sa zásadných vedeckých otázok o fungovaní vesmíru a sveta, ale aj o našom mieste v ňom," prisľúbil.



Práve s tým sa podľa neho spája ďalší cieľ reformy - dať vedcom prostriedky na hľadanie odpovedí. "A to bez zbytočných byrokratických cvičení a zväzujúcich podmienok," dodal s tým, že podpora špičkovej vedy a výskumu je jedným so základných pilierov plánu obnovy a odolnosti.