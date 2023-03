Heger:V areáli Chemko Strážske sa začína ďalšia etapa záchranných prác

Strážske 30. marca (TASR) - V areáli Chemko Strážske sa začína druhá etapa záchranných prác. Na štvrtkovej tlačovej konferencii pri prameni v lokalite Orlová to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger. Cieľom je vyčistiť rokliny a zabezpečiť čistenie vytekajúcej vody z kopca navozenej skládky z bývalého závodu.



"Spustili sme záchranné práce, aby sme jednak monitorovali, aké látky sú tu uložené, a zároveň vytvorili jednotlivé opatrenia, či už hrádzu a filtráciu, aby sme ich v tomto teréne zachytávali," povedal s tým, že k vytvoreniu hrádze by malo dôjsť v najbližších dňoch. Už na základe terajších meraní podľa neho nebezpečné látky zostávajú v danom teritóriu a nedostávajú sa bližšie k miestnemu obyvateľstvu. "Takže situácia je stabilizovaná a bezpečná," dodal s tým, že na mieste by v budúcnosti mal vzniknúť aj experimentálny polygón.



Koľko bude stáť druhá fáza záchranných prác, zatiaľ odhadnúť nevedel. Na likvidáciu tejto envirozáťaže vyčlenili 500.000 eur. Z toho v rámci prvej fázy vyčerpali 420.000 eur. "Nikto nevie povedať presné číslo, ale sme pripravení túto súčinnosť zo strany štátu určite poskytnúť," doplnil Heger.



Doterajšie práce hodnotí dočasne poverený minister životného prostredia SR Ján Budaj za veľmi úspešné. Dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec okrem iných ocenil hasičov, ktorí sa na nich podieľali. Skonštatoval tiež, že za tri roky sa zrealizovalo množstvo mravčej práce.







Heger pripomenul, že situácia v priestoroch ošipárne v areáli Chemka je vyriešená a nebezpečenstvo nehrozí. Sudy s PCB látkami sú uložené v špeciálnych kontajneroch. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti s ich likvidáciou v stredu (29. 3.) vyhlásilo trhové konzultácie, ktoré majú trvať niekoľko mesiacov. Podľa Budaja sa v rámci nich určí aj metodika likvidácie. V krátkej dobe chcú tiež začať s analýzou dosahov envirozáťaže na zdravie obyvateľstva. "Naposledy bola robená v roku 2000," skonštatoval.



Samospráva v Strážskom TASR informovala, že urobí odpočet plnenia úloh súvisiacich s likvidáciou PCB látok na Zemplíne, ku ktorým sa vláda zaviazala. "Vedenie mesta očakáva stanovenie ďalších úloh a ich plnenie, aby mohol byť proces odstránenia PCB látok na Zemplíne dotiahnutý do konca," uviedla radnica s tým, že budú požadovať ďalšie finančné stimuly, ktoré umožnia pokračovať v dekontaminácii územia.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Skorodované sudy s týmto odpadom sa našli aj na susedných pozemkoch. Koncom roka 2021 bolo z ošipárne v zvernici Orlová pri niekdajšom závode odstránených a uložených do kontajnerov približne 150 ton PCB látok a ďalšieho nebezpečného odpadu.