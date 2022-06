Heger:Vyše 4000 študentov prejavilo záujem o štipendium z plánu obnovy

Bratislava 10. júna (TASR) - Viac ako 4000 maturantov prejavilo záujem o štipendium z Plánu obnovy a odolnosti SR. Program Študuj doma, Slovensko ťa odmení má za cieľ udržať talenty na slovenských vysokých školách a zabrániť odlevu mozgov do zahraničia. Informoval o tom predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti.



V aktuálnom roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Ide o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest), druhou skupinou sú nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (400 miest). Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou.



"Výsledkom dlhoročného zanedbávania nášho vzdelávania je, že každý piaty študent zo Slovenska študuje v zahraničí. Je to najvyššie číslo v EÚ," uviedol premiér s tým, že tento trend je potrebné zvrátiť. Pretože mladí ľudia sú podľa Hegera "naša budúcnosť, či už z pohľadu dlhodobého ekonomického rastu alebo rozvoja inovácií".



"Zároveň pred nami stojí výzva, aby sme pre našich študentov vytvorili atraktívne študijné prostredie, ktoré je konkurencieschopné voči vysokoškolskému vzdelaniu v zahraničí," povedal Heger. Plán obnovy a odolnosti SR okrem štipendií obsahuje aj ďalšie opatrenia vrátane reformy vysokého školstva.



Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3000 eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 2000 eur ročne.



Štipendijný program bude trvať od roku 2022 do 2027. V prvých rokoch spustenia je súčasťou plánu obnovy, v ktorom je naň vyčlenených 72 miliónov eur.