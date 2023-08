Heľenine Oči: Hymna pilotného ročníka festivalu HELFEST

Foto: Helfest

Foto: Tono.S.

Prešov 11. augusta (OTS) - Chalani z Heľenine Oči už 2.9.2023 prinesú do Prešova novučičký hudobný festival HELFEST. Pri tejto príležitosti spojili sily s dvoma slovenskými rapermi a nahrali pieseň, ktorá nesie rovnaký názov ako multižánrové podujatie.Najnovší hudobný počin prešovskej hudobnej skupiny Heľenine Oči – pesnička HELFEST – vznikla, ako mnohé iné, spoluprácou siedmich členov tohto zoskupenia.približuje líder kapelyzrod novinky.Pesnička mala pôvodne iný refrén, ale potom, ako to už býva, dostal spevák kapely úplne iný nápad:vysvetľuje. Pieseň sa teda každý ďalší ročník festivalu dočká novej verzie podľa toho, kto bude oslovený na spoluprácu.Práve z tohto dôvodu bude mať každý rok pieseň nový prívlastok, a to podľa roku, kedy sa podujatie uskutoční.odokrývasvoje plány s vývojom piesne do budúcna.Produkcia pesničky tentokrát trvala pomerne dlho.neskrývanadšenie. A prečo živelní Prešovčania stavili práve na raperov?vysvetľujePesnička sa tvorila počas letného obdobia a obaja hostia tak kreovali, čarovali a nahrávali za nie veľmi bežných podmienok.spomína, kedy ho kopla múza.dopĺňana margo spolupráce na piesni HELFEST a pochvaľuje si, že sa mu chalani z Heľeniných Očí trafili do gusta.Nie úplne obvyklý spôsob nahrávania songu zažil Tono S.približujetroška kurióznu situáciu, ktorá vznikla, keďže ho chalani z HO zachytili počas dovolenkovania. Tono S. však nezaháľal a pustil sa do toho.dopĺňa k téme inšpirácie k svojej slohe.Aj keď sú Heľenine Oči vychýrení vymakanými, vtipnými videoklipmi, skladbu HELFEST 2023 chalani zverejnili prostredníctvom lyrics videa.hovoría má už aj jasnú predstavu, ako to bude vyzerať.dopĺňateší sana poriadnu žúrku!Okremči Tona. S, ktorý na festivale vystúpi spolu s VEC-om v rámci ich spoločného projektu, sa napredstaví niekoľko desiatok živelných muzikantov, majstrov hovoreného slova, či DJov!Návštevníci pripravovaného multižánrového hudobného podujatia sa môžu tešiť na mená ako:– moldavskú hudobnú smršť, americko-českú legenduči slovenskú mega úspešnú kapelu. Z Rumunska si to do Prešova namieria. Slovenské reggae zahrajú, tvrdšiu muziku ponúknu. Predstavia sa aj. Na tanečnú nôtu zahrajúči. Na prešovskom kúpalisku Delňa sa v prvú septembrovú sobotu predstaví aj poľská kapela, ale aj domáce kapelya mnoho ďalších. Zaznejú aj vlastné projekty členov HO –a projekt gitaristu Jakuba Tirča-Hovorené slovo bude znieť z, kde sa o zábavné chvíľky postará relácia z dielnea to v podaní. Pri tomto pódiu budú prebiehať autogramiády účinkujúcich a hercov zo seriálov TV JOJ. S humorom nadviaže dvojica podcasterov, podcastaleboPo skončení hudobných častí programov bude zábava pokračovať na „afterkách“ a to na– kde budú znieť len tie “najhoršie hity”. Žiť to bude aj napod taktovkou domácej DJ legendy Petra Migaša, návštevníci festu si však prídu na svoje aj, čiDo odpálenia pilotného ročníka festivalu zostáva už len niekoľko desiatok dní. Usporiadatelia HELFESTU, na čele s ich spevákom Martinom Mihalčínom, sa tešia obrovskej podpore fanúšikov a veľkému záujmu o podujatie .neskrýva nadšenieveselej partičky.dopĺňana záver a predvída, že limitovaný počet vstupeniek bude s blížiacim sa termínom dopredaný. Aktuálne je však stále možné lístok získať v predajnej v sieti GoOut.Ďalšie informácie o festivale sú dostupné na www.helfest.sk