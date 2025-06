Herec: Kronika večných snílkov je nadčasové spracovanie Ťapákovcov

Bratislava 24. júna (TASR) - Novelou Boženy Slančíkovej Timravy Ťapákovci je voľne inšpirovaný nový film Kronika večných snílkov. Alegorická komédia režiséra a scenáristu Rasťa Boroša mala v pondelok (23. 6.) slávnostnú premiéru v Bratislave.



Na premietaní v kine Lumiére nechýbali hlavní predstavitelia filmu Milan Ondrík, Éva Bandor, Jana Oľhová, Samuel Teicher, Anežka Petrová, Kristína Spáčová, Veronika Mészárosová, Peter Oszlík či Anna Gajdziková a tvorivý štáb.



„Je to nadčasové spracovanie Ťapákovcov, ktoré sa nás dotýka v bežnom živote. Myslím si, že každý Slovák a Slovenka sa v tom nájde. Táto snímka má v sebe humor, aj keď sa zaoberá ťažkými témami - a verím, že sa bude páčiť,“ hovorí Samuel Teicher. „Podľa mňa je to krásny film, vyšperkovaný do najmenšieho detailu. Režisér Rasťo Boroš sa na tom poriadne namakal - a je to vidieť,“ dodáva herečka Éva Bandor k snímke, ktorá divákov prenesie „do sveta, kde sa absurdný humor stretáva s magickým realizmom a osobitou vizuálnou poetikou“.



Režisér, scenárista a producent nového slovenského filmu Rasťo Boroš priznáva, že Kroniku večných snílkov robili tvorcovia úplne inak, ako sa filmy robia. „Divák uvidí niečo, čo ho určite prekvapí a položí mu otázky, na ktoré nie je zvyknutý. Film je podľa mňa dostatočne široko otvorený, takže si myslím, že sa tam v ňom vie nájsť intelektuálny ale aj mainstreamový divák,“ poznamenal Boroš.



Príbeh filmu sa odohráva v zabudnutej dedinke uprostred lesov stredného Slovenska, kde sa čas aj realita rozplývajú. Traja bratia - Enriko, Titus a Aureliáno (Milan Ondrík, Milan Mikulčík a Samuel Teicher) - nie sú hrdinovia v tradičnom slova zmysle. Ich dni sú zahmlené melanchóliou, snami a pomalou pasivitou. Po ich boku stoja výrazné ženské postavy - Anežka Petrová, Kristína Spáčová, Éva Bandor a Anna Gajdziková. „Ženy, ktoré nie sú len tichými tieňmi, ale hybnou silou, ktorá ich konfrontuje so životom. V ich spoločnom svete sa mieša groteskná mužská lenivosť so ženskou intuíciou, spomienky s túžbou, smrť s návratmi. Medzi živých sa vracia aj duch otca (Peter Oszlík),“ približuje snímku distribučná spoločnosť.



Nový slovenský film o „svete, v ktorom zastal čas, ale ľudia v ňom neprestali snívať“, prinesie do kín Continental film od 3. júla.