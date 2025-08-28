< sekcia Slovensko
Herec, politik a tvár Novembra ´89 Milan Kňažko má 80 rokov
Milan Kňažko hral v približne dvoch stovkách filmov, televíznych inscenácií, popri tom sa však zapísal do histórie ako občiansky aktivista a aktér Nežnej revolúcie v Novembri ´89.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) – Má úžasný výraz, životnú skúsenosť a ako spevák je lepší, ako si on možno sám o sebe myslí. Týmito slovami v rozhovore pre teraz.sk komentoval hudobník a textár Marián Zima spevácke a muzikantské kvality herca a politika Milana Kňažka. Spolupráca s hudobným projektom Story a občasné koncertovanie patrí k najnovším aktivitám všestranného umelca.
V nedávnej minulosti ho často obsadzovali v českých seriáloch a filmoch, keďže na druhom brehu Moravy je podobne populárny ako na Slovensku. Herec, politik a najnovšie aj šansoniér Milan Kňažko bude mať vo štvrtok 28. augusta 80 rokov.
Milan Kňažko hral v približne dvoch stovkách filmov, televíznych inscenácií, popri tom sa však zapísal do histórie ako občiansky aktivista a aktér Nežnej revolúcie v Novembri ´89. Bol vedno s Jánom Budajom moderátorom občianskych zhromaždení na bratislavskom Námestí SNP. A azda každý, kto zažil atmosféru týchto mítingov, pamätá si na legendárnu vetu „Utvorte koridor!“, ktorou Kňažko žiadal zhromaždený dav, aby urobil miesto pre zdravotnícku pomoc.
Milan Kňažko sa narodil 28. augusta 1945 v Horných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. Neskôr vyrastal v Bratislave. Keď mal päť rokov, jeho otca zatkla Štátna bezpečnosť a vo vykonštruovanom súdnom procese ho odsúdili na trinásť rokov odňatia slobody za špionáž a rozvracanie socialistického štátu. Kňažkov otec strávil za mrežami sedem rokov, z toho viac než dva roky vo vyšetrovacej väzbe. „Za obdobie tých sedem a pol roka som ho videl dvakrát, raz v Ilave a raz v Leopoldove,“ povedal Kňažko pre portál Pamäť národa.
Mladý Kňažko navštevoval strednú priemyselnú školu stavebnú. Už v tom čase hrával v amatérskych divadelných súboroch. Keď ho v roku 1963 neprijali na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave, zamestnal sa ako kulisák v Slovenskom národnom divadle. Po roku ho na Divadelnú fakultu VŠMU prijali, jeho učiteľmi boli osobnosti slovenského divadla ako Andrej Bagar či Mikuláš Huba. Štúdium absolvoval v roku 1968. V rokoch 1968 až 1970 postgraduálne študoval na Medzinárodnej divadelnej akadémii v Nancy vo Francúzsku.
Po návrate krátko pôsobil v bratislavskom Divadle na Korze, ktoré však v roku 1971 podľahlo postupujúcej normalizácii. Väčšina hercov vrátane Kňažka prešla na Novú scénu. V roku 1985 dostal angažmán v Slovenskom národnom divadle, pôsobil tam do roku 1990.
K jeho debutom pred kamerou patria filmy Šerif za mrežami (1965) či Rok na dedine (1967). Už začiatkom 70. rokov 20. storočia mu prinieslo popularitu účinkovanie v seriáloch Parížski mohykáni a predovšetkým Straty a nálezy. Český režisér Jiří Svoboda ho obsadil do svojich filmov Zánik samoty Berhof (1983) a Papilio (1986). V roku 1988 stvárnil hlavného protagonistu filmu Dobří holubi se vracejí, ktorý nakrútil Dušan Klein.
Spopularizovali aj televízne inscenácie, pamätná je jeho rola Lorda Henryho v adaptácii románu Portrét Doriana Graya od Oscara Wildea. Milan Kňažko vystupoval a vystupuje aj v množstve známych relácií na čele Ktosi je za dverami a Sedem.
V roku 1989 podpísal Kňažko petíciu Niekoľko viet žiadajúcu väčší rozsah občianskych slobôd. V októbri toho istého roku vrátil titul zaslúžilý umelec, čím vyjadril svoj nesúhlas s politikou komunistického režimu. Stal sa tvárou občianskych zhromaždení počas Nežnej revolúcie, bol jedným zo zakladateľov hnutia Verejnosť proti násiliu.
Bol poradcom česko-slovenského prezidenta Václava Havla, pôsobil ako poslanec Federálneho zhromaždenia (federálneho parlamentu). V rokoch 1990 – 1991 bol ministrom bez kresla a neskôr ministrom zahraničných vzťahov v slovenskej vláde. Vo verejnom televíznom vystúpení v marci roku 1991 podporil predsedu Vlády SR Vladimíra Mečiara. Po jeho odvolaní z funkcie premiéra v apríli 1991 spolu s ním zakladal Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS).
V rokoch 1992 – 1993 pôsobil ako podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Pre nesúhlas s Mečiarovou politikou opustil HZDS. Pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Demokratickú úniu, ktorá sa stala súčasťou Slovenskej demokratickej koalície (SDK).
V rokoch 1998 – 2002 zastával post ministra kultúry v prvej vláde Mikuláša Dzurindu. V rokoch 2003 až 2007 bol riaditeľom súkromnej televízie JOJ. Neúspešne kandidoval ako občiansky kandidát v prezidentských voľbách v marci 2014.
Hoci jeho angažovanie sa v politike obmedzilo jeho herecké aktivity, vrátil sa k nakrúcaniu aj k účinkovaniu v divadle – populárnym sa stalo najmä predstavenie Kumšt, v ktorom hral spolu s Mariánom Labudom a Milanom Lasicom. Naposledy si zahral v snímke Anatomie zrady, ktorú v roku 2020 nakrútil Biser A. Arichtev. Vytvoril tiež jednu z hlavných postáv televízneho seriálu Jana Hřebejka Večne mladí (2024).
V roku 1992 získal Milan Kňažko najvyššie ocenenie udeľované francúzskym ministrom kultúry Commandeur des Arts et des Lettres (Komandér umenia a literatúry), o jedenásť rokov neskôr sa stal držiteľom francúzskeho štátneho vyznamenania Officier de la Légion d'honneur (Dôstojník Čestnej légie) za dlhoročnú angažovanosť v politike pri presadzovaní demokracie a za šírenie francúzskej kultúry na Slovensku. V roku 2010 si na 18. Art Film Feste v Trenčianskych Tepliciach prevzal ocenenie Hercova misia, ku ktorému v roku 2020 pribudla štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana.
