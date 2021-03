Herečka z dokumentu V sieti:Má veľký zmysel, išla by som do toho znova

Bratislava 10. marca (TASR) - Českého leva a titul najlepší dokument si z 28. ročníka výročných cien Českej filmovej a televíznej akadémie odniesol film Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V sieti. Dokument venovaný téme zneužívania detí na internete, ktorý vznikol v slovenskej koprodukcii, má v stredu televíznu premiéru v Českej republike i na Slovensku.



Hlavná línia filmu sleduje radikálny psychosociálny experiment, ktorým autori zviditeľňujú, s čím v online priestore prichádzajú do styku deti vo veku 11 až 13 rokov. Virtuálni predátori sa často skrývajú za falošným detským profilom, čo im uľahčuje osloviť "vrstovníkov". Pomocou sofistikovaných trikov si získajú dôveru dieťaťa a snažia sa od neho vylákať obnažené selfie. Sotva sa im to podarí, začnú dieťa vydierať tým, že jeho fotky zverejnia na sociálnych sieťach, alebo rozšíria na jeho škole. Autori filmu si tieto manipulatívne techniky vypožičali a obrátili ich proti ich strojcom. Z lovcov sa tak stanú lovení. Príbeh filmu sa nekončí pri monitore počítača, vrcholí osobnými stretnutiami, na ktorých sa dvanásťročné dievčiny - zmenené herečky, stretávajú s predátormi pod dohľadom šiestich skrytých kamier aj ochranky.



Hlavné predstaviteľky 12-ročných dievčat hľadali tvorcovia filmu medzi herečkami s autentickým nehereckým prejavom. Napokon je v trojici iba jedna skutočná herečka Tereza Těžká z DAMU. Sabina Dlouhá a Anežka Pithartová stáli pred kamerou prvýkrát. "Je ťažké pripraviť sa na niečo, čo neviete, ako bude prebiehať, nevedeli sme, kam až tí chlapi zájdu, ako veľmi budú vulgárni. Snažili sme sa pripravovať hlavne vo svojom vnútri, nejako sa upokojiť, štylizovať sa do úlohy 12-ročného dievčaťa. Stretali sme sa s 12-ročnými dievčatami a kopírovali sme od nich vzorce chovania, aby sme pôsobili autenticky," povedala pre TASR Anežka Pithartová, vnučka známeho českého politika, k príprave na nakrúcanie filmu, ktorý má na svojom konte dve prestížne ceny - najlepším dokumentom je podľa akademikov, ale aj kritikov. "Išla som do toho hlavne preto, že dôverujem Báre a Vítovi, pochopila som, že celý projekt má veľký zmysel, že to bude mať až taký dosah, nevedela som, ale išla by som do toho znova," dodala.



Oceňovaný film V sieti si diváci na Slovensku môžu pozrieť v televíznej premiére o 20.10 h na Dvojke, v rovnakom čase (20.15 h) dokument uvádza ČT1.