Hero: Zámery stratégie sa nepodarilo vo vzdelávaní uspokojivo naplniť

Bratislava 30. augusta (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero víta kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR k naplneniu Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania. Napriek určitým zlepšeniam v oblasti edukácie rómskych detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vrátane prijatia legislatívnych opatrení je podľa Hera potrebné konštatovať, že zámery predchádzajúcej stratégie 2020 sa nepodarilo v oblasti vzdelávania uspokojivo naplniť. Uviedol to pre TASR v reakcii na kontrolu NKÚ.



V stratégii pre integráciu Rómov do roku 2020 splnomocnenec a jeho úrad vystupoval ako koordinátor napĺňania cieľov akčných plánov stratégie a zároveň bol zodpovedný za monitorovanie dosahovania cieľov. "Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na základe kontroly NKÚ prijíma viaceré opatrenia, vrátane lepšej informovanosti o plnení cieľov, ako aj zdôvodnenia neplnenia cieľov stratégie," uviedol vo svojom stanovisku Hero.



Splnomocnenec uviedol, že na nedostatky stratégie 2020 reaguje nová Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 a k nej prijaté akčné plány na roky 2022 - 2024. "Stratégia 2030 v prioritnej oblasti vzdelávania zaväzuje v globálnom cieli do roku 2030 zabezpečiť rovný prístup Rómov, špecificky MRK, ku kvalitnému vzdelávaniu v hlavnom vzdelávacom prúde od narodenia až po uplatnenie na trhu práce, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese vo všetkých stupňoch vzdelávania," povedal Hero.



Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa stotožňuje s tvrdením NKÚ, že jedným so zásadných problémov stratégií a akčných plánov na Slovenku je ich takmer absolútna závislosť financovania a realizácie opatrení od zdrojov EÚ, iba s minimálnym prispením zdrojov štátneho rozpočtu a verejnej správy. Hero pozitívne hodnotí aktuálne snahy o zmeny v legislatíve, ktoré by prispeli k stieraniu rozdielov medzi vzdelanostnou úrovňou obyvateľov z oblastí rómskych komunít a MRK a medzi majoritným obyvateľstvom.



"Medzi ďalšie výzvy, ktoré bude musieť Slovensko vyriešiť v súvislosti s problematikou rozdielov vo vzdelanostnej úrovni a prispievaniu k lepšej inklúzii obyvateľstva rómskej národnosti a etnicity, patrí aj zabezpečenie kvalitnej ranej starostlivosti a kvalitnej predškolskej prípravy pre deti z komunít," poznamenal Hero. Ďalej ide o riešenie situácie s odlišným materinským jazykom detí od vyučovacieho jazyka, zavedenie kvalitného programu inklúzie a integrácie detí z komunít či kariérne a výchovné poradenstvo na vysokej úrovni a dostupnosti. "Nesmieme pritom zabúdať na situáciu, do ktorej sa deti zo škôl vracajú, a treba preto zastrešovať aj ďalšie oblasti života rómskych komunít, ako je kvalitné a dôstojné bývanie, zdravie a dostupnosť zdravotníckych služieb, programy udržateľnej zamestnanosti pre komunity, riešenie environmentálnych hrozieb, zabezpečenie rovného prístupu k spravodlivosti a právnej ochrane," povedal splnomocnenec.



Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity sa v najbližšej dobe plánuje zameriavať najmä na riešenie otázky raného detstva.