Hero: Zlepšiť situáciu Rómov pomôže historicky najvyššia alokácia

Bratislava 11. mája (TASR) - V novom programovom období sa podarilo zabezpečiť historicky najvyššiu finančnú alokáciu vo výške až 907 miliónov eur, ktoré prispejú k zlepšeniu situácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Zmenami sa tiež posilnila pozícia úradu splnomocnenca, rovnako i centralizácia celej agendy, ktorá má viesť k efektívnejšiemu čerpaniu prostriedkov. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero to uviedol v reakcii na stredajšiu (10. 5.) tlačovú konferenciu poslanca Národnej rady SR za SaS Vladimíra Ledeckého, ktorý kritizoval súčasné pôsobenie štátu v oblasti inklúzie MRK.



Hero v tejto súvislosti pripomenul, že jeho úrad implementuje opatrenia vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády, za ktorý hlasovala aj SaS, rovnako i to, že opatrenia a programy realizoval aj v spolupráci s rezortmi pod vedením nominantov SaS.



Splnomocnenec konkretizoval i nastavenie podmienok na akceleráciu zlepšenia situácie MRK. "Do tejto skupiny opatrení patrí napríklad zlepšenie občianskej a technickej infraštruktúry v obciach, ktoré budú zapojené do projektu rozvojových tímov (tieto tímy budú zložené z tzv. pomáhajúcich profesií). Zároveň bude možnosť podpory aj pre svojpomocnú výstavbu obydlí, prístup k pitnej vode a poskytovanie právnej a konzultačnej pomoci obciam s prítomnosťou MRK v procese vyrovnania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav," uviedol splnomocnenec.



Poukázal tiež na to, že pri príprave a implementácii projektov sa znižuje administratívna záťaž žiadateľov a nebude potrebné spolufinancovanie obce, čo bolo v predchádzajúcom období prekážkou pre mnohé z nich. Upozornil aj na dôraz, ktorý sa venuje podpore odbornej asistencie samosprávam pri príprave a riadení projektov z eurofondov. "Participujeme aj na rozšírení kapacít materských škôl a odstránené dvojzmennej/trojzmennej prevádzky na základných školách v obciach s MRK prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti," dodal Hero.



Ledecký na stredajšej tlačovej konferencii apeloval na štát, aby zmenil svoj prístup k riešeniu MRK, prioritne by mali kompetentní venovať pozornosť stovke obcí na Slovensku, kde sú podmienky MRK najhoršie. Ledecký navrhuje určiť konkrétnemu ministerstvu zodpovednosť za riešenie tejto otázky, navrhuje tiež vytvoriť koordinačnú komisiu zloženú z ministerských úradníkov, zástupcov samosprávy akademickej obce.