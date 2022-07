Herpes vašu dovolenku miluje

Foto: Onepharma Slovensko

Bratislava 6. júla (OTS) - Spájajú sa s dovolenkami, pobytom pri vode, slnením, aktívnym trávením času. UV žiarenie, podráždenie pokožky, zmena stravovania, stres z cestovania či letná romantika veľmi často spôsobujú bolestivý opar. Na podporu organizmu pri vznikajúcom herpese je na trhu dostupný nový prípravok, HERPES AKUT RESCUE, ktorý obsahuje až 8 zložiek a nemal by chýbať v žiadnej cestovateľskej batožine.Herpes, alebo opar je vlastne ľudové označenie celého spektra infekcií spôsobených herpes vírusmi. Najčastejší je Herpes simplex HSV1, ktorý sa objavuje na perách počas slnečných dní na dovolenke. Môže sa vyskytnúť aj na tvári, krku či na brade. Opakovanie herpesu v oblasti očí môže viesť až k slepote. Druhý typ Herpes simplex - HSV2 spôsobuje nepríjemný genitálny herpes, ktorý je najčastejším pohlavným ochorením. Oba vírusy sú infekčné a môžu sa preniesť aj na iné miesto na tele. Každý, koho trápi herpes v akejkoľvek forme, ho chce čo najrýchlejšie zastaviť a zbaviť sa ho.V každom prípade je namieste okamžitá podpora imunity, lebo jej oslabenie podporilo herpes infekciu. Krémy a mastičky fungujú hlavne v počiatočných štádiách oparu, neskôr sú neúčinné. Najpoužívanejšou cestou pri závažnejších prejavoch je podávanie antivirotík, ktoré nedovoľujú vírusu ďalej sa rozširovať, a tým zmierňujú opuch aj bolesť. Dostupnosť antivirotík v tabletkovej forme je však obmedzená len na lekársky predpis. Nový komplexný prípravok, ktorý prichádza do lekárni a vybraných e-shopov je voľne predajný. HERPES AKUT RESCUE obsahuje až 8 látok, ktoré prispievajú k 3 úrovniam kontroly akútneho herpesu. Prípravok obsahuje 1. aminokyselinu lyzín, 2. extrakty Houttuynia cordata, glycyrizín zo sladkého drievka a piperín z čierneho korenia, 3. zinok a vybrané vitamíny B2, B6 a C vo forme kapsúl na zapitie.Medzi herpetické vírusy sa zaraďuje aj vírus Varicella zoster. V detstve spôsobuje ovčie kiahne až u 90% detí. Tento vírus, ako aj všetky ostatné herpetické vírusy, už navždy ostáva v tele. Pri správnom fungovaní imunitného systému sa nemusí prejaviť, ale v dospelom veku, pri poklese imunity, pri fyzickom, či mentálnom strese sa môže opäť prejaviť vo forme pásového oparu, ktorý je oveľa bolestivejší a nebezpečnejší ako opar na perách. Na správne fungovanie imunitného systému, ochranu buniek pred oxidačným stresom a na zachovanie zdravých slizníc a kože je tak isto vhodný HERPES AKUT RESCUE.Herpetický vírus nikdy z tela nezmizne. Ak sa raz nakazíte, vírus s vami zostane navždy. Dajú sa ovplyvniť iba prejavy vírusu vo vašom tele. Tu je dôležité hlavne správne fungovanie imunity. Slnenie, horúčavy, únava, stres, úzkosť, menštruácia, hormonálna nerovnováha, starnutie, zlá kvalita spánku, ochorenia... to všetko môže spôsobiť oslabenie imunity a spustenie herpesu. Pribúdajú aj ďalšie rizikové faktory moderného života, ako je napríklad tetovanie, zväčšovanie pier a iné estetické zákroky, ktoré vám na počkanie „vyrobia“ herpes.Ako sme spomínali, vírus herpesu z tela nikdy neodíde, dokážeme ho len utlmiť. Aktívne zložky HERPES AKUT RESCUE bojujú proti rizikovým faktorom vzniku a rozvoja herpesu - prispievajú k správnej imunite, zachovaniu zdravých slizníc a kože, ochrane buniek pred oxidačným stresom a k zníženiu vyčerpania a únavy. HERPES AKUT RESCUE je určený pre dospelých ihneď pri prvých príznakoch herpesu v dennej dávke 3 kapsuly 2 až 3-krát denne na krátkodobé používanie počas 3 – 5 dní.Viac informácií: https://www.onepharma.sk/ , Instagram: Onepharma_Slovensko