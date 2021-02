Hibernácia je pre ježa jedinou možnosťou, ako prečkať zimu

Bratislava 6. februára (TASR) - Hibernácia je pre ježa jedinou možnosťou, ako prečkať nepriaznivé obdobie. Jež patrí medzi hmyzožravce a spánkom sa prispôsobuje na nedostupnosť potravy počas zimy. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová. Pripomína, že jež bledý (východoeurópsky) je chráneným druhom živočícha a je najrozšírenejší. Jež tmavý (západný) sa má novelou vyhlášky envirorezortu zaradiť medzi chránené zvieratá.



Jež sa na zimný spánok ukladá v októbri. Hibernuje v plytkých dierach, ktoré sú vystlané senom a machom, alebo pod listami. V záhrade to môžu byť kopy raždia, seno v stodole či kôpka slamy. "V prípade náhodného objavenia takéhoto hniezda so zimujúcim jedincom je najlepšie vrátiť úkryt do pôvodného stavu, aby nedošlo k porušeniu špecifických teplotných podmienok v hniezde," približuje Lešová.



Ľudia môžu pomôcť ježkovi vybudovať zimné hniezdo vo vhodných úkrytoch. Napomôžu aj udržaním diverzity prostredia, ponechávaním, prípadne vytváraním umelých úkrytov na zimné hniezda.



Keďže je jež chráneným druhom, je zakázaná akákoľvek manipulácia s ním, jeho odchyt či rušenie. V prípade nájdenia zraneného alebo poškodeného jedinca je potrebné nález oznámiť ŠOP. Jež môže vykazovať nezvyčajné správanie, byť apatický, malátny, mať známky poškodenia alebo poranenie. Ochranári v prípade nájdenia ježka v zime zabezpečujú jeho odbornú starostlivosť. Ak si to situácia vyžaduje, spolupracujú i s veterinármi.



"Zimné obdobie je kritické pre všetky voľne žijúce živočíchy, preto by sme pri rôznych aktivitách mali myslieť na to, že ich hlavným ohrozením je strata vzácnej energie, ktorú nevyhnutne potrebujú na prežitie nepriaznivého obdobia, to znamená každé vyrušovanie, respektíve stres môže byť pre nich fatálny," priblížila Lešová s tým, že najväčšou pomocou je ich nerušiť.