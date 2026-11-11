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História Medzinárodného týždňa vedy a mieru siaha do roku 1986
V kalendári sa Medzinárodný týždeň vedy a mieru viaže k 11. novembru, ktorý má v dejinách historickú symboliku.
Autor TASR
Paríž 11. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) prijalo v roku 1988 rezolúciu, ktorou vyhlásilo Medzinárodný týždeň vedy a mieru. Koná sa v týždni, do ktorého spadá 11. november. V tomto roku prebieha od 9. do 15. novembra.
Súčasťou tohto tematického týždňa je aj Svetový deň vedy za mier a rozvoj, ktorý pripadá na desiaty novembrový deň a organizuje sa pod záštitou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).
Cieľom Medzinárodného týždňa vedy a mieru je propagovať vedu, technológie a podnecovať medzinárodnú spoluprácu vedcov s cieľom znižovania chudoby, ochrany životného prostredia či mierového riešenia konfliktov.
História podujatia siaha do roku 1986, kedy sa konalo prvýkrát ako súčasť Medzinárodného roka mieru. O dva roky neskôr, v decembri 1988 prijalo VZ OSN rezolúciu, ktorou prebralo nad týmto podujatím oficiálnu záštitu.
V kalendári sa Medzinárodný týždeň vedy a mieru viaže k 11. novembru, ktorý má v dejinách historickú symboliku. Svet si v tento deň pripomína ukončenie prvej svetovej vojny. Prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku pri meste Compiégne vo Francúzsku 11. novembra 1918 o 11. hodine.
V štátoch Spoločenstva národov (Commonwealth) oficiálny názov tohto dňa znie Deň spomienky (Remembrance Day), v USA si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a v niekoľkých ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria. Zaužíval sa aj názov Deň červených makov, keďže červený kvet divého maku sa stal symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte.
Súčasťou tohto týždňa je aj Svetový deň vedy pre mier a rozvoj, ktorý pripadá na 10. novembra. Prvýkrát sa pod záštitou UNESCO pripomínal v roku 2002, odvtedy sa koná každý rok. Téma tohtoročného Svetového dňa vedy pre mier a rozvoj sa nesie v duchu hesla: „Spoločná reč prostredníctvom vedeckej diplomacie.“
Upriamuje pozornosť na prekonávanie hraníc, riešenie globálnych kríz a prepojenie vedy a politiky. Poukazuje na to, ako môže medzinárodná vedecká spolupráca budovať dôveru a otvárať dialóg medzi krajinami aj v období napätých politických či geopolitických vzťahov. Zdôrazňuje, že cezhraničné výzvy (zmena klímy, rôzne pandémie, ochrana biodiverzity, kybernetická bezpečnosť) si vyžadujú spoločné vedecké riešenia.
Podporuje tiež využívanie vedeckých poznatkov a faktov pri dôležitých politických rozhodnutiach na medzinárodnej úrovni. Vedecká obec na celom svete využíva 10. november na organizovanie mnohých podujatí a diskusií, aby upozornila širšiu verejnosť na význam vedy pre spoločnosť.
V podobnom novembrovom termíne prebieha aj národná iniciatíva Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorá popularizuje prácu slovenských vedcov a výskumných inštitúcií.
Súčasťou tohto tematického týždňa je aj Svetový deň vedy za mier a rozvoj, ktorý pripadá na desiaty novembrový deň a organizuje sa pod záštitou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).
Cieľom Medzinárodného týždňa vedy a mieru je propagovať vedu, technológie a podnecovať medzinárodnú spoluprácu vedcov s cieľom znižovania chudoby, ochrany životného prostredia či mierového riešenia konfliktov.
História podujatia siaha do roku 1986, kedy sa konalo prvýkrát ako súčasť Medzinárodného roka mieru. O dva roky neskôr, v decembri 1988 prijalo VZ OSN rezolúciu, ktorou prebralo nad týmto podujatím oficiálnu záštitu.
V kalendári sa Medzinárodný týždeň vedy a mieru viaže k 11. novembru, ktorý má v dejinách historickú symboliku. Svet si v tento deň pripomína ukončenie prvej svetovej vojny. Prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom bolo podpísané v reštauračnom vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku pri meste Compiégne vo Francúzsku 11. novembra 1918 o 11. hodine.
V štátoch Spoločenstva národov (Commonwealth) oficiálny názov tohto dňa znie Deň spomienky (Remembrance Day), v USA si ho pripomínajú ako Deň veteránov, vo Francúzsku a v niekoľkých ďalších západoeurópskych krajinách ako Deň prímeria. Zaužíval sa aj názov Deň červených makov, keďže červený kvet divého maku sa stal symbolom utrpenia vojakov vo vojnovom konflikte.
Súčasťou tohto týždňa je aj Svetový deň vedy pre mier a rozvoj, ktorý pripadá na 10. novembra. Prvýkrát sa pod záštitou UNESCO pripomínal v roku 2002, odvtedy sa koná každý rok. Téma tohtoročného Svetového dňa vedy pre mier a rozvoj sa nesie v duchu hesla: „Spoločná reč prostredníctvom vedeckej diplomacie.“
Upriamuje pozornosť na prekonávanie hraníc, riešenie globálnych kríz a prepojenie vedy a politiky. Poukazuje na to, ako môže medzinárodná vedecká spolupráca budovať dôveru a otvárať dialóg medzi krajinami aj v období napätých politických či geopolitických vzťahov. Zdôrazňuje, že cezhraničné výzvy (zmena klímy, rôzne pandémie, ochrana biodiverzity, kybernetická bezpečnosť) si vyžadujú spoločné vedecké riešenia.
Podporuje tiež využívanie vedeckých poznatkov a faktov pri dôležitých politických rozhodnutiach na medzinárodnej úrovni. Vedecká obec na celom svete využíva 10. november na organizovanie mnohých podujatí a diskusií, aby upozornila širšiu verejnosť na význam vedy pre spoločnosť.
V podobnom novembrovom termíne prebieha aj národná iniciatíva Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorá popularizuje prácu slovenských vedcov a výskumných inštitúcií.