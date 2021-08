Slovenský horolezecký spolok JAMES oslavuje storočnicu

Spišská Nová Ves/Bratislava 17. augusta (TASR) - Slovenský horolezecký spolok (SHS) JAMES oslavuje 100 rokov svojej činnosti. Približne osemtisícová členská základňa "Jamesákov" si v týchto dňoch pripomína významné osobnosti slovenského horolezectva a spomína na prelomové udalosti svojej histórie. Spolok združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít, formuje vzťah k horám i prírode a organizuje horolezeckú činnosť na Slovensku.



Tri dni po prvovýstupe v juhozápadnej stene Lomnického štítu, ktorý podnikli v nedeľu 14. augusta 1921 Mikuláš Mlynarčik, Juraj Koromzay ml. a Karol Piovarcsy sa 17. augusta 1921 v kaviarni budovy Reduta v Spišskej Novej Vsi stretli horolezci František Lipták, Mikuláš Mlynarčik a Gustáv Nedobrý, aby pripravili dokumenty späté so založením prvej oficiálnej organizácie horolezeckého klubu JAMES. Stali sa prvými členmi vtedy novovytvoreného "krúžku". Dnes (17. augusta) uplynie od tejto udalosti 100 rokov.



S rozvojom horskej turistiky vznikali rôzne turistické a horolezecké kluby. Prvou známou turistickou organizáciou v Uhorsku bol Szitnya club (Sitniansky klub) založený v roku 1860 v Banskej Štiavnici. V roku 1882 sa zlúčil s Uhorským karpatským spolkom, ktorý vznikol 10. augusta 1873 v Kežmarku a mal celokrajinskú pôsobnosť. Až do svojho zániku sa zameriaval na propagáciu hôr, zdolávanie tatranských vrcholov, spoznávanie horskej prírody, budovanie chodníkov i chát, ako aj na športové horolezectvo a záchranu v horách.



Po vzniku Československej republiky začali vznikať aj rôzne nové spolky. Zaradil sa medzi ne tiež horolezecký spolok JAMES. "Pomenovanie má veľmi prozaický dôvod. Vzniklo na základe vtedajšej obľúbenej pochúťky horolezcov, ktorú si brali na lezecké túry - marhuľovej zaváraniny, ktorú volali džem - jam. Podľa nej sa začali nazývať ´džejmsáci´ - ´jamesáci´ a tento názov, cez všetky historické peripetie, pretrval až dodnes," spresnil pre TASR Radim Kovařík, PR manažér SHS JAMES.



Myšlienka založenia spolku sa zrodila počas túry na Lomnický štít. "Najväčším významom založenia JAMES-u je skutočnosť, že sa inštitucioval spolok, združujúci horolezcov, skalolezcov, boulderistov, skialpinistov, športových lezcov a vysokohorských turistov, ktorí sa riadia filozofiou a hodnotami JAMES-u do jednej organizácie. Organizácie, ktorá nadväzuje na bohaté tradície a úspechy slovenského horolezectva, poskytuje zázemie a servis svojim členom, spravuje spoločný majetok a je partnerom pri vyjednávaní s orgánmi štátnej správy napríklad pri ochrane prírody, rozvoji lezeckého športu, správy vysokohorských chát a podobne," uviedol Radim Kovařík.



A s akým krédom vstupuje JAMES do druhej storočnice svojej činnosti? "Byť moderným spolkom ľudí vyznávajúcich hodnoty značky JAMES, zastrešovať a rozvíjať všetky lezecké aktivity, stavať na tradícii a vynikajúcich výkonoch z minulosti a snažiť sa držať krok so svetovou špičkou. Ďalej rozvíjať nový olympijský šport - športové lezenie, rozširovať členskú základňu, pritiahnuť k lezeniu čo najviac mladých ľudí, vychovávať odborníkov - inštruktorov a trénerov horolezectva, skialpinizmu a lezeckého športu a dbať na ochranu prírody," povedal pre TASR Radim Kovařík, PR manažér SHS JAMES.



Súčasťou osláv stého výročia založenia Slovenského horolezeckého spolku JAMES sa stalo aj vydanie knihy o vzniku a vývoji horolezectva na Slovensku nazvanej 100 rokov JAMES. Toto jedinečné dielo, prvé svojho druhu, ponúka na viac ako 400 stranách podrobný prehľad o najväčších úspechoch slovenských horolezcov, dáva komplexnú informáciu o osobnostiach slovenského horolezectva od minulosti až po súčasnosť.