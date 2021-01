Historický dokument Matice slovenskej približuje prvenstvá F. Jurigu

Bratislava 22. januára (TASR) – Osobnosť Ferdinanda Jurigu predstavuje nový historický dokument Matice slovenskej (MS). Ako bezplatnú online pomôcku ho môžu využiť učitelia dejepisu pri vyučovaní slovenských národných dejín. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Grznárová.



Vlani v novembri uplynulo 70 rokov od úmrtia politika, rímskokatolíckeho kňaza, ale aj matičiara Ferdinanda Jurigu. "Prvenstvá Ferdiša Jurigu, ako sa mu hovorí po záhorácky, si verejnosť len málo uvedomuje, a tak zostáva v tieni známejších Slovákov. Bol to Juriga, ktorý ako prvý rečnil v uhorskom sneme po slovensky a vyslovil sa za sebaurčovacie právo slovenského národa," priblížil profesor Róbert Letz, historik, vysokoškolský pedagóg a predseda Historického odboru MS. Podľa neho sa zabúda sa aj na to, že Juriga prišiel s myšlienkou obnoviť Slovenskú národnú radu, bol pri tvorbe návrhu Deklarácie slovenského národa a napísal prvý návrh na autonómiu Slovenska: "A práve jemu vďačíme za to, že Sedembolestná Panna Mária sa stala patrónkou Slovenska."



Ferdinand Juriga sa priamo zaslúžil o zlepšenie postavenia Slovákov v sociálnej, školskej a národnej otázke. Ukážkovým príkladom je jeho kňazské pôsobenie v obci Vajnory pri Bratislave. Bol tiež pri založení prvého Česko-Slovenska a medzi prvými navrhoval Bratislavu za hlavné mesto Slovenska. "Študentov zaujme jeho svojrázna povaha a búrlivá politická kariéra. Jeho politické prejavy boli také ostré, že ho v uhorskom sneme museli chrániť rumunskí poslanci. Za urážku uhorskej vrchnosti dokonca sedel dva roky vo väzení. Bol tiež zarytým odporcom Vojtecha Tuku a jeho politiky," dodal Letz.



Historický dokument Ferdinand Juriga Slovák, ktorý sa ničoho nebál je dostupný na YouTube profile TV Matica. Aktuálne MS pripravuje historický dokument o kanadskom priemyselníkovi a zakladateľovi Svetového kongresu Slovákov Štefanovi Boleslavovi Romanovi, ktorého 100. výročie narodenia si pripomenieme v apríli.