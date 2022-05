Historik:Anthropoid patrí k najvýznamnejším protinacistickým operáciám

Na archívnej snímke pôvodný čierny Mercedes 320 C, v ktorom cestoval Heydrich, keď bol vykonaný atentát na jeho osobu. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. mája (TASR) - Operácia Anthropoid, teda Atentát na Reinharda Heydricha, je jedna z najvýznamnejších operácií rezistencie v Európe počas druhej svetovej vojny. Heydrich bol vysokopostavený predstaviteľ nacistického Nemecka, koncentroval v rukách veľkú moc. Atentát vyslal signál, že československý odboj pracuje. Jeho vykonávatelia boli muži s obrovskou gurážou. Šťastím operácie bolo, že sa parašutistom podarilo po zoskoku v Protektoráte Čechy a Morava rýchlo nadviazať kontakt s domácim odbojom. Bez neho by Anthropoid neuspel. Pre TASR to skonštatoval historik Martin Posch z Historického inštitútu Slovenskej akadémie vied a Dokumentačného strediska holokaustu.Posch uviedol, že pri Heydrichovi často spomíname len jeho rolu zastupujúceho ríšskeho protektora v Protektoráte Čechy a Morava, hoci to bola len krátka časť jeho života.ozrejmil Posch. Hlavnou úlohou RSHA bolo prenasledovanie vnútorných aj vonkajších nepriateľov režimu. Hneď po príchode do Prahy vyhlásil Heydrich stanné právo, uplatňoval taktiku "cukor a bič". Odsúdil na trest smrti vtedajšieho premiéra protektorátnej vlády Alojza Eliáša a jedným z impulzov pre atentát naňho bola i poprava vysokých predstaviteľov československej predvojnovej generality za ich odbojovú činnosť.Na špeciálne operácie protinacistického odboja vyberali vojakov ich nadriadení, pričom sami museli prejaviť dobrovoľný záujem. Nefungovalo to však tak, že by sa sami prihlásili na konkrétnu úlohu, keďže operácie boli utajované. Historik priblížil, že Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša si nadriadení všimli počas vzbury vojakov v Cholmondeley, kedy upokojovali nespokojné mužstvo. Boli príslušníci československej zahraničnej armády, ktorá sa po stiahnutí z Francúzska dislokovala do Veľkej Británie.povedal Posch.Dňa 3. 10. 1941 sa Gabčík s ďalším vojakom Karlom Svobodom stretli s plukovníkom Františkom Moravcom, ktorý stál na čele druhého odboru ministerstva národnej obrany. Práve to malo na starosti plánovanie operácií, či už sabotážnych, teroristických alebo spravodajských. Tu sa mali dozvedieť, že cieľom atentátu bude buď Heydrich, alebo K. H. Frank. Podľa slov historika sa v zápise zo stretnutia píše, že im Moravec vzhľadom na situáciu a teror v protektoráte povedal:Prvotný plán na spáchanie atentátu bol podľa Poscha pomerne primitívny.uviedol. Gabčík a Svoboda sa mali od Moravca dozvedieť o operácii 3. októbra a vykonať sa mala už 28. októbra. V úvode sa však Svoboda zranil, prípravy sa zdržali a Gabčík miesto neho odporučil Kubiša. Podľa historika zdržanie operácii prospelo.Samotný výsadok sa niekoľkokrát posunul, Special operation executive (SOE) ani československé spravodajstvo nedisponovali letectvom a boli odkázaní na britské.povedal Posch. Prvou hlavnou komplikáciou spojenou s Anthropoidom bolo poranenie Gabčíka pri zoskoku. Ako veľké šťastie operácie vníma historik to, že parašutistom sa napriek zraneniu Gabčíka pomerne rýchlo podarilo nadviazať spojenie s domácim odbojom, ktoré im vydržalo až do konca.podotkol.Samotnému dňu atentátu, teda 27. máju 1942, predchádzala príprava aj v Prahe, kde agentom, teda parašutistom, pomáhal rozsiahlejší okruh odbojárov. Napriek tomu sa nevyhli komplikáciám. Gabčíkovi sa zasekol samopal Sten gun vo chvíli, keď stál pred Heydrichovým autom. Záznam protektorátnej polície pre gestapo podľa Poschových slov dokazuje, že Gabčík strieľať chcel, no v komore ostal zaseknutý náboj. Neskoršie používanie zbrane podľa slov historika ukázalo, že samopal sa pri plnom nabití zásobníka častejšie zasekával.poznamenal Posch a poukázal na Heydrichovu reakciu a ďalšie okolnosti. Vzhľadom na propagandu odmietal Heydrich chodiť s eskortou, opancierovaným autom a snažil sa ukázať Pražákom, že sa nebojí. V tomto čase už totiž gestapo malo informácie o výsadkoch na území protektorátu, pretože vystopovali britský bombardér. Chybou na strane Heydricha bolo i to, že zakázal svojmu šoférovi utiecť s autom z miesta činu a chcel zlikvidovať atentátnikov. Zbraň zlyhala a tak vznikol priestor na hodenie perkusnej bomby. Síce nezasiahla priamo vnútro auta, výbuch spôsobil Heydrichovi zranenie, po ktorom sa mu v tele vytvoril zápal a následkom bola smrť.Posch uviedol, že zo strany parašutistov nešlo o samovražedný atentát aký poznáme dnes. Plán mali podľa jeho slov pripravený tak, aby mali kadiaľ utiecť z miesta činu.ozrejmil s tým, že možnosť na prežitie by teoreticky mali len ak by sa v ďalšom období úplne odrezali.skonštatoval historik. Koncept cukor a bič v kombinácii s amnestiou napokon zapôsobil na jedného z výsadkárov Karola Čurdu, ktorý ich udal. Zlomiť ho mali aj prosby jeho matky.hovorí historik. Vďaka informácii od Čurdu gestapo mohlo mučiť a zlomiť mladého Aťu Moravca, ktorý im dal informáciu o úkryte v Kostole sv. Cyrila a Metoděje v Resslovej ulici.Okolie kostola obsadili nemecké jednotky.vysvetlil Posch. Aj agenti, skrývajúci sa v krypte kostola, si to podľa neho uvedomovali, boli na to pripravení a vybavení kyanidovými kapsulami. Na záver sa preto štyria poslední parašutisti zastrelili na mieste.Na otázku, či sa dá hovoriť o hrdinstve parašutistov odpovedal, že tento pojem nemá rád.podčiarkol. Pri obrane aj útoku podľa neho prejavili obrovskú odvahu a aj veľmi slušné schopnosti. Nebyť však podporovateľov z radov domáceho odboja a ich rodín, atentát by sa podľa Poscha nikdy nepodaril. Poukázal na nepresné informácie parašutistov pri príchode, neznalosť prídelového systému v protektoráte a ďalšie nedostatky.Podotkol však, že účastníkov operácie Anthropoid nechce dehonestovať, pretože to boli vojaci s obrovskou gurážou.zdôraznil. Heroizovanie a neustále oceňovanie Gabčíka in memoriam však podľa neho komplikuje aj reálny výskum, keď chcú historici predstaviť Gabčíka ako človeka, ktorým bol.Na margo dôsledkov atentátu na Heydricha uznal, že jeho smrť mohla oslabiť tretiu ríšu. Dôsledky pre protektorát boli výrazné, rodiny českých účastníkov boli vyvraždené. Rodinu Gabčíkovcov v Poluvsí pri Žiline podobný osud nepostihol, a to podľa historika preto, že nacisti vtedy nepotrebovali na Slovensku vytvárať teror.podčiarkol. Vtedajší Slováci podľa jeho slov mali informácie o atentáte a objavili sa aj v správach.povedal Posch.Čo sa týka povedomia Slovákov o Gabčíkovi a Anthropoide, v posledných desiatich rokoch sa zvýšilo. Pripomienky udalostí sú podľa Poscha pomerne pravidelné a kto chce, informácie si nájde. Obáva sa skôr, že sa posúvame do štádia, kedy by sa dalo hovoriť o medvedej službe voči iným operáciám, nakoľko znalosť mnohých končí pri Anthropoide a o osud ďalších výsadkov už nie je záujem.