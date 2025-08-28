< sekcia Slovensko
Hity Mira Žbirku v symfonickom spracovaní vychádzajú na LP a CD
Koncom minulého roka ich s veľkým úspechom predstavili na beznádejne vypredaných veľkých koncertoch v Bratislave a Prahe.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Unikátny projekt Miro Žbirka Symphonic Night začal pripravovať ešte sám Meky. Jeho zámerom bolo vytvoriť inštrumentálne symfonické verzie z najznámejších skladieb. S aranžérom Danielom Wunschom stihli niektoré symfonické aranže pripraviť spolu a po Mekyho odchode dielo pokračovalo v spolupráci s Davidom a Katkou Žbirkovými. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.
Koncom minulého roka ich s veľkým úspechom predstavili na beznádejne vypredaných veľkých koncertoch v Bratislave a Prahe. Z pražského koncertu v O2 Universum vznikla v podaní Karlovarského symfonického orchestra pod taktovkou Mekyho dlhoročného spolupracovníka, dirigenta Adriana Kokoša a Mekyho kapely nahrávka, ktorá 29. augusta vychádza na LP a CD. O výsledný mix a master sa postaral Michal Pekárek zo štúdia Grébovka.
Na streamovacích platformách bude album k dispozícii hneď od piatku 29. augusta. Fanúšik si na albume nájde aj skladby Len s ňou, Múr našich lások, Co bolí to přebolí, Fair Play, Slovenská, Jesenná láska, Atlantída či Balada o poľných vtákoch.
Na albume Miro Žbirka Symphonic Night sa predstavia aj hviezdni hostia koncertu, violončelistka Terezie Kovalová a husľový virtuóz Pavel Šporcl. Krst albumu prebehne v sobotu 30. augusta počas špeciálneho koncertu Miro Žbirka Symphonic Night na festivale Soundtrack v Poděbradoch, kde Meky odohral v roku 2021 jeden zo svojich posledných live koncertov.
Koncom minulého roka ich s veľkým úspechom predstavili na beznádejne vypredaných veľkých koncertoch v Bratislave a Prahe. Z pražského koncertu v O2 Universum vznikla v podaní Karlovarského symfonického orchestra pod taktovkou Mekyho dlhoročného spolupracovníka, dirigenta Adriana Kokoša a Mekyho kapely nahrávka, ktorá 29. augusta vychádza na LP a CD. O výsledný mix a master sa postaral Michal Pekárek zo štúdia Grébovka.
Na streamovacích platformách bude album k dispozícii hneď od piatku 29. augusta. Fanúšik si na albume nájde aj skladby Len s ňou, Múr našich lások, Co bolí to přebolí, Fair Play, Slovenská, Jesenná láska, Atlantída či Balada o poľných vtákoch.
Na albume Miro Žbirka Symphonic Night sa predstavia aj hviezdni hostia koncertu, violončelistka Terezie Kovalová a husľový virtuóz Pavel Šporcl. Krst albumu prebehne v sobotu 30. augusta počas špeciálneho koncertu Miro Žbirka Symphonic Night na festivale Soundtrack v Poděbradoch, kde Meky odohral v roku 2021 jeden zo svojich posledných live koncertov.