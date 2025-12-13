< sekcia Slovensko
HK Spišská Nová Ves zvíťazila v zápase HK Dukla Michalovce 5:0
Autor TASR
Spišská Nová Ves 13. decembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali Michalovce 5:0 v sobotnom dueli 28. kola Tipsport ligy. Svoj prvý gól za Spišiakov strelil Jared McIsaac a prvé čisté konto v sezóne pre „rysov“ vychytal Filip Surák.
Skóre stretnutia otvoril v 11. minúte z dorážky Rapáč a na ďalšie góly čakali diváci na Spiši až do tretej tretiny. V jej úvode prekonal Durného z otočky Turanský a v 52. minúte si otvoril strelecký účet v drese „rysov“ McIsaac, keď v presilovke od modrej čiary zvýšil na 3:0. Domáci zveľadili výsledok vo svoj prospech v záverečných minútach. Martel skóroval do prázdnej brány a úspešným tečom sa prezentoval Kaspick.
Tipsport liga - 28. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly: 11. Rapáč (Kaspick, Džugan), 43. Turanský, 52. McIsaac (Archambault, Rapáč), 58. D. Martel (Romaňák), 59. Kaspick (Groch, Turanský). Rozhodcovia: Jobbágy, J. Konc ml. - Tomáš, Staššák, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1480 divákov
Spišská Nová Ves: Surák - McIsaac, Romaňák, Ališauskas, A. Žiak, Barcík, Groch, Belluš - Archambault, Giroux, D. Martel - Džugan, Kaspick, Rapáč - Turanský, Viedenský, Vandas - Frankovič, Bortňák, Števuliak
Michalovce: Durný - Welsh, J. Marcinko, Meliško, Kubka, Stripai, Macejko, Roman, Rimko - Virtanen, Roy, J. Martel - Spodniak, Kytnár, Fominych - Safaralejev, Lichanec, Stahoň - Hrabčák, Bartánus, A. Varga
