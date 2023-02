Hľadá sa Slovenka roka: Čitateľská anketa má 15 rokov

Bratislava 11. februára (TASR) - Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS odštartoval tento týždeň v Bratislave 15. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. O tento titul sa bude uchádzať 27 úspešných Sloveniek v deviatich kategóriách. "Nominácií tohto roku bolo množstvo, od čitateľov, inštitúcií a organizácií, vybrať z takého množstva bolo veľmi ťažké," uviedla na predstavovaní nominantiek autorka projektu Mária Reháková.



Verejnosť sa s úspešnými ženami nominovanými v kategóriách ako biznis a manažment, médiá a komunikácia, umenia a kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, šport či zdravotníctvo, zoznámi formou pripravovaných medailónov. "Mediálne pokrytie je dosť silné, o príbehoch našich nominovaných si budú môcť prečítať čitatelia, divákom ich predstavia medailóny, určite si vyberú tú správnu Slovenku, ale pre mňa sú víťazky všetky nominované dámy," podčiarkla Reháková. "Dôležité je, že ich príbehom motivujeme iné Slovenky," poznamenala.



Nominované dámy čaká ďalšie spoločné stretnutie v Turčianskych Tepliciach, kde prebehne ich fotografovanie. "To, že sú rozumené, inteligentné, šikovné, vytrvalé aj krásne, to vieme, ale tú krásu ešte podporí vizážista," priblížila autorka projektu ďalšiu spoločnú akciu úspešných Sloveniek. Vernisáž ich fotografií sa uskutoční 2. mája na Bratislavskom hrade.



Jubilejný 15. ročník ankety je výnimočný aj tým, že týždenník Slovenka oslavuje 75. výročie. "Vznikol vo februári 1948, do vienka mu bolo dané, aby bol mienkotvorný, nebol bulvárny, aby slovo napísané v tomto týždenníku malo svoj význam a charakter, aby sa utužovali ľudské vzťahy, aby človek ostal človekom, aby slovo malo dôraz a Slovenka nerozdeľovala spoločnosť, ale ju spájala," pripomenula Reháková.



Slovenka roka vyvrcholí galavečerom 23. júna v budove Slovenskej filharmónie. Slávnosť v bratislavskej Redute odhalí nielen mená laureátok ocenenia, hostí a divákov čaká aj zaujímavý hudobný program. Jeho súčasťou bude vystúpenie speváčky Dary Rolins, nominovanej v oblasti umenie a kultúra. Organizátori avizujú aj vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý spolu so Slovenkou oslavuje 75. výročie založenia.