Hľadajú géniov. Záujemcovia sa môžu registrovať do IQ olympiády

Bratislava 12. marca (TASR) - Záujemcovia sa môžu registrovať do desiateho ročníka IQ olympiády. Zameraná je na rozvoj logického myslenia detí, podporuje kreativitu a pre učiteľov a rodičov objavuje skryté talenty a dispozície detí.



Úlohy v IQ olympiáde umožňujú deťom pri riešení zadania využiť vlastnú kreativitu. IQ test je špeciálne odborne upravený pre deti a preveruje schopnosti logicky uvažovať. Umožňuje spoznať pamäťové dispozície účastníkov či schopnosť samostatného vyvodenia logického úsudku a rýchleho uvažovania.



Celoslovenská súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií, je postupová s tromi kolami a účasť je bezplatná. Organizátorom IQ olympiády je Mensa Slovensko, nezisková organizáciou združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Nad desiatym ročníkom olympiády prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.



"Je to IQ olympiáda, ale nie je to súťaž v meraní IQ. Chceme ukázať, ako objaviť a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie," vysvetlila Daniela Metesová, koordinátorka IQ olympiády. Ako dodala, cieľom je pomôcť deťom rásť a rozvíjať sa. "Štatisticky je v populácii 0,2 percenta géniov, kde inteligenčný kvocient presahuje 140," poznamenala Metesová.



Registrácia žiakov je prostredníctvom internetovej stránky IQ olympiády spustená do 31. marca. Prvé kolo organizujú zapojené základné školy 12. – 18. apríla. Žiaci môžu súťažiť aj doma alebo kdekoľvek s pripojením na internet. Do štyroch regionálnych kôl postúpi 240 najlepších a v celoslovenskom kole bude 60 riešiteľov.