Hladina Dunaja stúpla takmer k siedmim metrom

Bratislava 19. júla (TASR) – Hladina Dunaja v Bratislave dosiahla o 6.00 h ráno výšku 696 centimetrov. Výška vodnej hladiny predstavuje prekročenie prvého stupňa povodňovej aktivity, hydrologická výstraha však vyhlásená nie je. Vyplýva to z údajov na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Mesto Bratislava v nedeľu (18. 7.) avizovalo, že hladina Dunaja bude v pondelok ráno kulminovať okolo siedmich metrov. Samospráva situáciu spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Hasičským a záchranným zborom monitoruje. "Vzhľadom na to, že aktuálne sú zaplavované inundačné územia najmä v okolí Devínskej Novej Vsi, Devína, Petržalky, Rusoviec a Čunova, ktoré sú zároveň aj významnými liahniskami komárov, mesto bude počas aktuálneho týždňa vykonávať rozsiahle zásahy larvicídom BTI, aby sa minimalizovalo kalamitné liahnutie záplavových komárov," informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) v nedeľu neskoro večer ubezpečil, že sleduje prívalovú vlnu na Dunaji. "Situácia na vodnom toku Dunaja je pre toto obdobie bežná, a preto niet dôvodu na paniku. V rámci ochrany hlavného mesta sa SVP riadi monitorovacou stanicou v nemeckom Passau, ktorá umožňuje prípravu aktivít na tri dni vopred," informoval hovorca vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.



Poukázal na to, že hoci hladina rieky Dunaj sa bude prudko zvyšovať, tento stav nebude trvať dlho a už počas utorka (20. 7.) sa hladina bude stabilizovať.





V okrese Trebišov hrozí prívalová povodeň





V okrese Trebišov hrozia prívalové povodne. V hydrologickej výstrahe prvého stupňa, ktorá platí do 18.00 h, o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch, možný je aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo nich," uviedli hydrológovia.



V južnej časti stredného a východného Slovenska je potrebné v priebehu pondelka rátať s búrkami, sprevádzanými lejakom a nárazovým vetrom. Výstraha SHMÚ platí od 10.00 do 18.00 h.



Búrky spôsobili komplikácie aj v nedeľu (18. 7.), najmä problémy na cestách i škody na majetku. Udalosti si vyžiadali 114 výjazdov hasičov.