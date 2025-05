Hladujúce deti bude možné opäť podporiť v zbierke Modrý gombík

Bratislava 5. mája (TASR) - Zbierka Modrý gombík má po devätnástykrát pomôcť hladujúcim deťom. Prebiehať bude od 12. do 18. mája. Verejnosť do nej môže prispieť viacerými spôsobmi. Výťažok pôjde na výživové programy, ktoré má UNICEF v krajinách s prebiehajúcimi humanitárnymi krízami. Do zbierky sa má zapojiť 362 škôl a viac ako 1500 dobrovoľníkov. TASR o tom informovala Slovenská nadácia pre UNICEF, ktorá celonárodnú zbierku organizuje.



„Žijeme vo svete, v ktorom je príliš veľa vojnových konfliktov, kríz a prírodných katastrof, ktoré ohrozujú životy celej generácie detí. Dlhodobý pokrok, ktorý bol dosiahnutý v oblasti liečenia podvýživy, je teraz ohrozený. V dôsledku nedávnych a očakávaných globálnych škrtov vo financovaní humanitárnej pomoci hrozí, že 14 miliónov detí nebude mať prístup k životne dôležitým výživovým programom. Téma zbierky je o to aktuálnejšia,“ poznamenal výkonný riaditeľ nadácie Martin Oubrecht.



Verejnosť sa môže do zbierky zapojiť zakúpením odznaku modrého gombíka v uliciach slovenských miest, zaslaním SMS na číslo 844 alebo online na darovacej stránke www.modrygombik.sk.