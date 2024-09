Hlas a SNS interpretujú závery koaličnej rady o predsedovi NRSR rôzne

Bratislava 6. septembra (TASR) - Smer-SD a SNS na koaličnej rade rešpektovali pozíciu Hlasu-SD, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí post predsedu Národnej rady (NR) SR. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Koalícia bude teraz podľa neho hľadať vhodný termín, kedy by mohli o šéfovi parlamentu hlasovať. SNS však vyjadrenia predsedu Hlasu-SD o priebehu koaličnej rady odmieta a označila ich nepravdivé.



"Na koaličnej rade sme sa dohodli, že každý akceptuje koaličnú zmluvu a že koaličná zmluva sa otvárať nejde," povedal Šutaj Eštok. Slovenská národná strana tvrdí, že na koaličnej rade sa strany dohodli, že tento problém sa odloží, pokiaľ nedôjde k dohode. Zároveň tam Smer-SD podľa SNS vyjadril jasnú podporu Andrejovi Dankovi na post predsedu NRSR.



SNS zároveň kritizuje, že Hlas-SD má v rámci koaličnej zmluvy oveľa viac pozícií v štátnej správe, ako jej prináleží podľa výsledku volieb. "Hlas-SD má taký istý počet ministerstiev ako má strana Smer-SD, ktorá je víťazom volieb," podotkla strana s tým, že SNS a Smer-SD pri tvorbe koaličnej zmluvy ustúpili požiadavkám Hlasu-SD. Slovenská národná strana tiež potvrdila odmietnutie ponuky na výmenu ministerstva za post šéfa parlamentu. Ponuku podľa strany dal Šutaj Eštok a Danko ju principiálne odmietol.



"Ak niekto chcel riešiť nejaké výmeny, tak som verejne odkázal, že je potrebné otvárať koaličnú zmluvu, a Hlas-SD nemá ambíciu koaličnú zmluvu otvárať," zopakoval Šutaj Eštok.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) reagoval, že na pozícii šéfa parlamentu zotrváva podpredseda NRSR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený právomocami predsedu. "Nepovažujem to za tému, ktorá je dôležitejšia pre mňa, ako je obsah rokovania Národnej rady SR, tam sú dôležité zákony," skonštatoval Fico s tým, že na koaličnej rade si dohodli strany jasný postup pre hladký priebeh rokovania parlamentu.





Miesto predsedu parlamentu sa uvoľnilo po víťazstve Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Koalícia sa stále nedohodla, kto tento post obsadí. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu-SD. Predseda SNS Andrej Danko považoval za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov.