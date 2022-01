SNS kritizuje zmeny v preskripcii liekov, hovorí o šikanovaní seniorov

Bratislava 17. januára (TASR) - Mimoparlamentné strany Hlas-SD aj SNS kritizujú zmeny v predpisovaní liekov, ktoré pozmeňujúcim návrhom presadili poslanci vládneho OĽANO. Jeden z predkladateľov, poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí, hovorí, že pre pacienta sa od nového roka nič podstatné nemení a netreba sadnúť na lep populistom.



Hlas kritizuje, že novela zákona upravujúca podmienky predpisovania liekov, platná od začiatku roka, nebola vopred komunikovaná s dotknutými stranami. Výsledkom toho sú podľa strany chaos, neistota a nespokojnosť zo strany lekárov, nemocníc i pacientov. Strana tvrdí, že možnosť predpisovať lieky by mal mať naďalej aj všeobecný lekár, aj špecialista. Jej poslanci v parlamente plánujú na nasledujúcej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh zákona, ktorý bude na situáciu reagovať, avizoval v pondelok líder strany Peter Pellegrini.



Zmenu kritizuje aj mimoparlamentná SNS, ktorá vyzýva rezort zdravotníctva, aby zrušil nezmyselné šikanovanie občanov a najmä seniorov. Kým sa pacient dostane k liekom, môže to podľa nej potrvať aj mesiace, obzvlášť v čase pandémie. "Takto sa budú musieť doslova trmácať po okresoch, pretože ich najbližší voľný špecialista môže ordinovať až v inom kraji. Vo výsledku, k poplatkom za lieky musia pacienti prirátať náklady na cestovanie, čo je pri už aj tak nízkych dôchodkoch dosť zaťažujúce," doplnila SNS.



Podľa Krajčího je verejnosť v posledných dňoch zbytočne strašená opozíciou, ktorá nehovorí pravdu, že sa pacienti nedostanú k liekom a musia si ich nechať predpísať u špecialistov. Doplnil, že pre pacienta sa od nového roka nič podstatné nemení. "Jeho všeobecný lekár mu bude aj naďalej predpisovať všetky lieky na základe odporučenia špecialistu z roku 2021. Pozitívna zmena pre pacienta, ktorá nastane, je, že keď pôjde k svojmu odbornému lekárovi v roku 2022, už nemusí ísť po vyšetrení pre predpísanie liekov k svojmu všeobecnému lekárovi, ale rovno si ich pôjde vyzdvihnúť do lekárne. Recept mu totiž hneď vystaví jeho špecialista," povedal s tým, že špecialista následne vystaví opakujúci sa recept.



Poukázal na to, že šíriť v núdzovom stave poplašnú správu, že pacientovi už nemôže predpísať lieky jeho všeobecný lekár, na základe ktorej sa môže stať, že sa pacient nedostane k liečbe, je trestný čin. Zároveň vyzval všetkých všeobecných lekárov, aby predpisovali na základe odporúčania špecialistov svojim pacientom lieky až do doby, pokým je odporučenie špecialistu z minulého roka platné.



Novú legislatívu kritizujú viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločnosti a hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR či Asociácia nemocníc Slovenska. Vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby pozastavil jej účinnosť. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR verí, že MZ SR aj poslanci Národnej rady SR sa budú výhradami poskytovateľov, lekárnikov aj pacientov zaoberať. Ministerstvo reagovalo, že je naďalej otvorené diskusii.