Hlas: Ak môže Sputnik pomôcť, treba ho objednať, ale aj upozorniť ľudí

Bratislava 19. februára (TASR) - Ak môže ruská vakcína Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 pomôcť, treba ju objednať a dôrazne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek. Ak má občan napriek tomu oň záujem, treba mu umožniť zaočkovať sa touto vakcínou. Uvádza to mimoparlamentná strana Hlas-SD vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



"Ak nám Sputnik môže pomôcť, treba ho objednať a dôrazne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek. A ak má človek napriek tomu záujem o podanie tohto lieku, treba mu to umožniť," konštatuje Hlas-SD.



Strana premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) odkazuje, že ak chce ruskú vakcínu mať, nech dá miesto "hysterických tlačoviek" pokyn svojmu ministrovi a nech ich dovezú na Slovensko. Premiérové piatkové vystúpenie, ako aj rokovania vlády a koaličnej rady označil za škaredé a nepoctivé propagandistické divadlo.



"Minister zdravotníctva môže z vlastného rozhodnutia udeliť neschválenej vakcíne výnimku presne tak, ako udelil výnimku napríklad na liek Ivermectin, pre ktorý žiadna vláda ani koaličná rada nerokovala. Igor Matovič hľadá len ďalšieho triedneho nepriateľa, na ktorého by mohol zhadzovať zodpovednosť a posielať ho kopať hroby," myslí si Hlas-SD.