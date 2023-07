Hlas chce byť riadnym členom Strany európskych socialistov

Bratislava 9. júla (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD sa chce stať riadnym členom Strany európskych socialistov. Podporu pre vstup mu najbližšom kongrese v Madride deklarovala aj Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Uviedol to líder Hlasu Peter Pellegrini na nedeľnej tlačovej konferencii po bilaterálnom stretnutí s predsedom SPD Larsom Klingbeilom v Bratislave.



"Požiadal som o podporu v našom snažení stať sa členom. Som rád, že mi túto podporu tlmočil a SPD bude hlasovať a podporí vstup strany Hlas medzi riadnych členov, keďže doteraz sme len asociovaným, pridruženým," povedal Pellegrini.



Obsahom bilaterálnych rokovaní bola ekonomická a bezpečnostná situácia v Európe, ale aj perspektívy slovensko-nemeckej spolupráce nielen v automobilovom priemysle. V oblasti obrannej spolupráce sú obaja zástancami posilňovania strategickej autonómie EÚ vrátane spoločného vývoja a výroby európskych zbraňových systémov. Pellegrini sa tiež vyjadril, že na Slovensku by sa mal rozvíjať zbrojársky priemysel.



Skonštatovali taktiež blízkosť pozícií oboch strán v boji proti energetickej a inflačnej kríze. Zhodli sa na potrebe prijímania sociálnych opatrení pre najslabšie vrstvy obyvateľstva s cieľom bojovať proti nárastu extrémizmu a populizmu v Európe, ale aj potrebe udržania jednoty EÚ počas vojny na Ukrajine. Za výzvu označili i zelenú a digitálnu transformáciu.



Na otázku, prečo v jeho programe nefiguroval aj Smer-SD, Klingbeil poznamenal, že jeho návšteva nebola "proti niekomu, ale za niečo". Pellegrini je podľa neho proeurópskym a spoľahlivým partnerom, ktorá spája, a nie rozdeľuje. Ponúka tiež racionálny a partnerský dialóg na európske témy, o ktorých možno priateľsky diskutovať. Jeho politika je predvídateľná a konštruktívna. "Ak by sa niektorá sociálna demokracia začala spájať s pravicovými extrémistami, jasne sa k tomu postavíme. Politika SPD je postavená na odmietnutí pravicového extrémizmu," odkázal Klingbeil.



Predseda SPD zároveň navštívil aj nemeckých vojakov na Lešti, kde poskytujú slovenským vojakom výcvik na tankoch Leopard.