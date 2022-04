Hlas chce troch či štyroch kandidátov na šéfov krajov a primátorov

Bratislava 2. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD zvažuje troch či štyroch vlastných kandidátov na predsedov samosprávnych krajov či primátorov krajských miest. Pre TASR to uviedol líder strany Peter Pellegrini. Konkrétne mená zatiaľ prezradiť nechcel, musí ich odsúhlasiť predsedníctvo strany. V Trenčianskom kraji Hlas-SD podporí Jaroslava Bašku zo Smeru-SD ako kandidáta na predsedu samosprávneho kraja.



"Z krajov, kde počítame s vlastným kandidátom, budeme postupne selektovať a sústrediť sa na troch, štyroch kandidátov a na to, kde by sme mali ako preferenčne najsilnejšia politická strana postaviť vlastných kandidátov," povedal líder Hlasu-SD. Zatiaľ podľa jeho slov uvažujú o Prešovskom, Košickom a Nitrianskom kraji. Dodal, že rozhovory sa vedú aj v Trnavskom kraji a otvorený je i Žilinský. Určité úvahy pripustil tiež v Bratislavskom kraji.



Strana plánuje v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch výjazdové predsedníctva v regiónoch. Po nich plánuje oznámiť kandidátov na predsedu kraja a primátora v konkrétnych krajských mestách. "V zmysle stanov to musí posúdiť predsedníctvo strany," vysvetlil Pellegrini.



Dodal, že vytvárať plánujú rôznorodé koalície a nesúhlasia s jedným monoblokom opozičných strán. Komunálne voľby sú podľa neho skôr o osobnostiach a jednotlivých kandidátoch. Niekde preto plánuje ísť strana do volieb sama, inde zrejme podporí rovnakého kandidáta ako strany vládnej koalície a niekde pôjde do koalície so Smerom-SD.



Na margo referenda o predčasných voľbách Pellegrini uviedol, že ak by sa aj o pol roka podarilo skrátiť volebné obdobie súčasnej vlády, bolo by to v prospech krajiny. "Treba, aby sa petičný výbor a opozičné strany poradili, či do toho ísť," podčiarkol. Nateraz rešpektuje, že počas vojny na Ukrajine a humanitárnej krízy by nebolo správne "pobehovať po uliciach s referendovými hárkami". Ak by sa však mohlo referendum konať časovo ešte skôr než pár mesiacov pred riadnymi voľbami, stálo by to podľa neho za to.