Hlas: COVID automat je určite systémovejším riešením ako improvizácia

Bratislava 3. februára (TASR) - COVID automat je určite systémovejším riešením ako neustála improvizácia zo strany premiéra, ocenila v stredajšom stanovisku mimoparlamentná strana Hlas-SD. Za prospešný považuje aj čiastočný návrat žiakov do škôl. Negatívne vníma, že zodpovednosť za dostupnosť testovania zostáva na pleciach samospráv a zamestnávateľov.



"Návrat žiakov do škôl v akejkoľvek forme je pre kvalitu ich vzdelania a sociálne zručnosti určite prospešný," skonštatovala v reakcii pre TASR hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.



Zároveň strana kritizuje, že štát opäť len nariaďuje povinnosť preukazovať sa testami, ale celú zodpovednosť za ich dostupnosť ponecháva na pleciach samospráv a zamestnávateľov.



Vláda na pondelkovom (2. 2.) rokovaní schválila aktualizáciu COVID automatu. Sprísnením niektorých parametrov v čiernej fáze podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) chcela umožniť návrat detí do škôl. Od pondelka 8. februára sa tak otvoria materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť.



Vládny kabinet má tiež prijať uznesenie, ktoré upraví zákaz vychádzania. Podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) by mali byť od budúceho týždňa výnimky rovnaké ako doteraz. Na uplatnenie viacerých z nich bude potrebný negatívny test.