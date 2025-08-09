< sekcia Slovensko
Hlas je ochotný diskutovať o návrhu, aby bol záchranný systém štátny
Strana podľa vlastných slov víta každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Strana Hlas-SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Žiadny však nepovažuje za jediný správny. Tvrdí, že nikto o nich nebude rokovať z pozície sily. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Hlasu-SD.
Strana podľa vlastných slov víta každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku. „Politika má byť o riešeniach, nie o kultúrnych vojnách a zástupných témach. Takú politiku robí aj Kamil Šaško, ktorý presadil reformu, ktorá skvalitňuje systém rýchlej zdravotnej pomoci, v čom ho strana Hlas plne podporuje. Vítame, že to konečne pochopil aj Andrej Danko (predseda SNS, pozn. TASR),“ uviedlo tlačové oddelenie.
Slovenská národná strana v sobotu informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD.
