Hlas-SD je sklamaný postojom prezidentky k obrannej dohode

Bratislava 20. januára (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD je sklamaný postojom prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá sa rozhodla nepodať návrh obrannej zmluvy s USA na posúdenie Ústavnému súdu (ÚS) SR. Interpretačnú doložku, ktorou hlava štátu podmienila podpis tejto zmluvy, nepovažuje strana za riešenie. Označuje to za vysvedčenie neschopnosti slovenskej vlády vyrokovať text zmluvy, ktorý nevyvoláva pochybnosti a ktorý treba dodatočne vysvetľovať. Hovorí o dvojakom metri hlavy štátu na ústavnosť.



Hlas vo svojom stanovisku upozorňuje, že o súlade s ústavou rozhoduje v SR výlučne Ústavný súd, nie kancelária prezidentky. "Je nepochopiteľné, prečo zrazu zobrala prezidentka na seba zodpovednosť, ktorá jej vôbec neprislúcha. Súlad s ústavou je spolu so zachovaním suverenity, zvrchovanosti a územnej celistvosti najdôležitejším predpokladom uzavretia zmluvy s akoukoľvek krajinou," vyhlásil predseda Hlasu Peter Pellegrini. Prezidenta podľa neho nevyvrátila, ale svojím vylepšovaním zmluvy potvrdila pochybnosti, ktoré si množstvo ľudí na Slovensku spája so zmluvou s USA.



Prezidentka vo štvrtok vyhlásila, že podporuje uzavretie dohody o obrannej spolupráci s USA. Súčasťou splnomocnenia na podpis, ktoré dá členovi vlády v rámci procesu jej prijatia, bude však interpretačné vyhlásenie o tom, ako SR zmluvu vykladá. S ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR, preto sa neobráti na Ústavný súd SR.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odsúhlasila minulý týždeň vláda. Po podpise dokumentu na základe splnomocnenia prezidentky ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.