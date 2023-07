Hlas kritizuje premiéra za pasivitu pri kompenzáciách pre samosprávy

Rimavská Sobota 13. júla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD kritizuje premiéra Ľudovíta Ódora za pasivitu v súvislosti s kompenzáciami vysokých cien energií pre mestá a obce. Vládu vyzýva na okamžité rokovania so samosprávami a nájdenie riešenia. Na brífingu v Rimavskej Sobote to vo štvrtok uviedol predseda strany Peter Pellegrini.



"Premiér Ódor si nenašiel čas na prijatie starostov a primátorov, ktorí vďaka vysokým cenám energií majú dieru vo svojich rozpočtoch a požadujú od vlády 100-miliónovú pomoc," skonštatoval Pellegrini. Ako dodal, vláda by mala v prípade potreby zmeny rozpočtu požiadať predsedu parlamentu o okamžité zvolanie mimoriadnej schôdze. "Potrebujeme, aby vláda na túto schôdzu predložila návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré uvoľnia potrebných 100 miliónov z rozpočtu, ak teda pán premiér tvrdí, že ich v rozpočte nevie nájsť," dodal predseda Hlasu.



Podľa člena predsedníctva a experta na samosprávy strany Hlas-SD Michala Kaliňáka odmietnutím stretnutia s predstaviteľmi miest a obcí premiér zvyšuje napätie a neistotu v samosprávach, ktoré majú existenčné problémy. "Časť starostov ide na PN-ku, aby šetrili peniaze. Časť starostov uhrádza výplaty zamestnancom, ale nemá na odvody, a máme tretiu skupinu starostov, ktorí berú pôžičky po 16 - 20 rokoch starostovania, aby zaplatili za zlé rozhodnutia Hegera s Matovičom, lebo ich samosprávy nemajú peniaze," uviedol Kaliňák.



Zástupcovia samospráv mali vo štvrtok o kompenzáciách vysokých cien energií rokovať s predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom. Deň pred rokovaním však Ódor rokovanie zrušil. Premiér sa už vyjadril, že vláda nedisponuje takými finančnými zdrojmi, aby kompenzovala samosprávam ceny energií.



Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vo štvrtok informoval, že mimoriadna schôdza ku kompenzáciám vysokých cien energií pre samosprávy vo výške 108 miliónov eur by mohla byť 1. septembra, schôdzu podľa neho podporujú aktéri naprieč politickým spektrom. Strana Smer-SD v rovnaký deň avizovala, že plánuje podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR v piatok (14. 7.) Chce na nej prijať uznesenie, ktorým by parlament zaviazal vládu poskytnúť kompenzáciu mestám, obciam a vyšším územným celkom vo výške 108 miliónov eur.