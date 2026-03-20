< sekcia Slovensko
Hlas má problém podporiť mediálnu novelu z dielne SNS
Národniari vysvetľovali, že novela upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu v oblasti mediálnych služieb.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. marca (TASR) - Koaličný Hlas-SD má viaceré výhrady k aktuálnemu zneniu novely zákona o mediálnych službách z dielne koaličnej SNS. V súčasnej podobe má problém návrh podporiť. Vyplýva to zo stanoviska poslankyne Národnej rady (NR) SR Ľubice Laššákovej (Hlas-SD) pre TASR.
„K aktuálnemu zneniu návrhu zákona máme viaceré výhrady, ktoré však zatiaľ nebudeme verejne komentovať. Koaliční partneri hovorili o pripravovanom pozmeňujúcom návrhu, no žiaden sme doteraz nedostali. V aktuálnej podobe teda máme problém zákon schváliť,“ uviedla Laššáková pre TASR.
Novela zákona o mediálnych službách je v parlamente aktuálne v druhom čítaní. Poslanci ju tam posunuli vo februári. Definitívne by tak o nej mali rozhodovať na aprílovej schôdzi. Úprava má priniesť transformáciu Rady pre mediálne služby na Národný mediálny úrad. Zachované by malo ostať postavenie tohto orgánu ako tzv. regulátora. Predsedu úradu by podľa návrhu volila NR SR na šesťročné obdobie. Okrem predsedu by mali byť orgánmi úradu podpredseda a rada.
Národniari vysvetľovali, že novela upravuje vnútorné usporiadanie a rozhodovacie procesy orgánu štátneho dohľadu v oblasti mediálnych služieb. Cieľom je podľa nich „zjednoznačniť zodpovednosť za výkon pôsobnosti, posilniť akcieschopnosť a stabilitu rozhodovacej praxe a súčasne zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti voči verejnosti“.
