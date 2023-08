Hlas odmieta koalíciu s Republikou pre spochybňovanie členstva v NATO

Bratislava 21. augusta (TASR) - Strana Hlas-SD nepôjde do koalície s hnutím Republika, ktoré kritizuje za to, že avizuje zámer zorganizovať referendum o vystúpení z NATO. V pondelok to vyhlásil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Líder hnutia Republika Milan Uhrík cez víkend potvrdil, že chcú v najbližších štyroch rokoch zorganizovať referendum o vystúpení z NATO.



"Týmto včerajším vyhlásením predsedu Republiky môžeme definitívne vyhlásiť, že Hlas nikdy nepôjde do žiadnej volebnej koalície s touto politickou stranou aj z titulu týchto jeho vyjadrení a názorov na to, kde má byť medzinárodne ukotvené Slovensko," povedal na tlačovej konferencii Pellegrini. Dodal, že jeho strana nebude nikdy spolupracovať so stranami, ktoré spochybňujú členstvo v NATO a EÚ.