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Hlas opätovne predloží návrh k referendu o predčasných voľbách
Raši kritizoval postoj opozície, ktorá návrh nepodporila.
Autor TASR
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Bratislava 17. júna (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD pri najbližšej príležitosti opätovne predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR referendom. Avizoval to predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Urobil tak po tom, ako sa im to v parlamente nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh k úprave na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
„Ak má občan právo moc politikom dať, mal by mať aj právo im ju vziať. Toto je princíp, ktorý sme v našej strane deklarovali a od začiatku jej vzniku ho vyznávame a ktorého sa nikdy nevzdáme,“ vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii. Občania by podľa neho mali mať možnosť vyjadriť nedôveru vláde aj v priebehu volebného obdobia, nielen raz za štyri roky.
Raši kritizoval postoj opozície, ktorá návrh nepodporila. Za nezmyselný označil argument opozičníkov, že takáto zmena by sa nemala diať prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. „Zmeny ústavy, ktoré boli v minulosti aj schválené, sa bežne prijímali aj s pozmeňujúcimi návrhmi,“ poukázal. Mrzí ho aj postoj KDH, ktoré argumentovalo, že nechce schvaľovať ústavné zmeny s koalíciou. Raši v tejto súvislosti pripomenul, že KDH už zmenu ústavy z dielne vlády podporilo.
Deklaroval, že Hlas predloží samostatný návrh týkajúci sa referenda o predčasných voľbách. „Aby sa nestalo, že nám niekto bude vyčítať, že je to pozmeňujúci návrh,“ podotkol. Je podľa vlastných slov zvedavý, ako sa opozícia k tomuto postaví a či ho podporí. Mrzí ho tiež, že v parlamente neprešiel ich návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv. „Išlo o jednoduchú zmenu, ktorú si vyžiadali tí, ktorí naše mestá a obce, kraje riadia,“ skonštatoval. Argumentoval, že zmena by zvýšila kontinuitu strategického riadenia.
Parlament v stredu odmietol novelu Ústavy SR z dielne Hlasu-SD a poslanca Romana Malatinca (nezaradený). Tá mala priniesť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Neprešiel ani pozmeňujúci návrh, ktorým mal Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom. Hlas už skôr avizoval, že predloží samostatný návrh k referendu, ak teraz neprejde. Opozičné PS deklarovalo, že nepodporí ani ten. K zmene sa odmietavo stavia aj opozičná SaS.
„Ak má občan právo moc politikom dať, mal by mať aj právo im ju vziať. Toto je princíp, ktorý sme v našej strane deklarovali a od začiatku jej vzniku ho vyznávame a ktorého sa nikdy nevzdáme,“ vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii. Občania by podľa neho mali mať možnosť vyjadriť nedôveru vláde aj v priebehu volebného obdobia, nielen raz za štyri roky.
Raši kritizoval postoj opozície, ktorá návrh nepodporila. Za nezmyselný označil argument opozičníkov, že takáto zmena by sa nemala diať prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. „Zmeny ústavy, ktoré boli v minulosti aj schválené, sa bežne prijímali aj s pozmeňujúcimi návrhmi,“ poukázal. Mrzí ho aj postoj KDH, ktoré argumentovalo, že nechce schvaľovať ústavné zmeny s koalíciou. Raši v tejto súvislosti pripomenul, že KDH už zmenu ústavy z dielne vlády podporilo.
Deklaroval, že Hlas predloží samostatný návrh týkajúci sa referenda o predčasných voľbách. „Aby sa nestalo, že nám niekto bude vyčítať, že je to pozmeňujúci návrh,“ podotkol. Je podľa vlastných slov zvedavý, ako sa opozícia k tomuto postaví a či ho podporí. Mrzí ho tiež, že v parlamente neprešiel ich návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv. „Išlo o jednoduchú zmenu, ktorú si vyžiadali tí, ktorí naše mestá a obce, kraje riadia,“ skonštatoval. Argumentoval, že zmena by zvýšila kontinuitu strategického riadenia.
Parlament v stredu odmietol novelu Ústavy SR z dielne Hlasu-SD a poslanca Romana Malatinca (nezaradený). Tá mala priniesť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Neprešiel ani pozmeňujúci návrh, ktorým mal Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie NR SR aj referendom. Hlas už skôr avizoval, že predloží samostatný návrh k referendu, ak teraz neprejde. Opozičné PS deklarovalo, že nepodporí ani ten. K zmene sa odmietavo stavia aj opozičná SaS.