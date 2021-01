Hlas oslovil organizácie do petičného výboru, chce predčasné voľby

Bratislava 18. januára (TASR) – Mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhuje vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Predseda strany Peter Pellegrini v pondelok oslovil viaceré spoločenské organizácie a opozičné politické strany, aby nominovali svojich zástupcov do výboru.



Výbor by mal podľa neho vzniknúť už v najbližších dňoch a iniciovať prvé konkrétne kroky na zber podpisov pod petíciu, ktorou občania požiadajú o vypísanie predčasných parlamentných volieb.



Pellegrini oslovil okrem strán aj zástupcov Konfederácie odborových zväzov, Jednoty dôchodcov na Slovensku a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



„Vláda Igora Matoviča nezvládla boj s pandémiou a je zodpovedná za tisícky mŕtvych a miliardové škody. Parlament nie je schopný účinne kontrolovať vládu a koaliční partneri nedokážu korigovať neprijateľné konanie premiéra. Preto jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby, v ktorých ľudia dostanú možnosť povedať, kto má ich dôveru a mandát na vyvedenie Slovenska z najväčšej krízy po druhej svetovej vojne," uviedol Pellegrini.



Poslanci Národnej rady SR pôsobiaci v Hlase-SD predložili návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia parlamentu, ktorý má viesť k vypísaniu predčasných parlamentných volieb.



„Nerobíme si však ilúzie o osude tohto návrhu, keďže 95-členný koaličný valec stále funguje. Preto chceme dať ľuďom možnosť vysloviť svoj názor v referende, či sa majú konať predčasné parlamentné voľby," dodal Pellegrini. Poslanci navrhujú, aby sa predčasné voľby konali 4. septembra tohto roka.



Strana navrhla, aby nominácie nezahŕňali predsedov organizácií či politických strán. „Hlavnou úlohou petičného výboru má byť odsúhlasenie právne nespochybniteľnej referendovej otázky a koordinácia zberu podpisov, na ktorom sa budú podieľať všetky zúčastnené subjekty," uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková.



Zber podpisov na vypísanie referenda avizovala už aj mimoparlamentná SNS a opozičný Smer-SD. Šéf strany Robert Fico pre TASR začiatkom roka uviedol, že pri pokuse o referendum za predčasné voľby by mala vzniknúť apolitická petičná zostava, podporená politickými stranami a rôznymi inštitúciami.