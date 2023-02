Hlas pôjde do volieb samostatne, chce byť garanciou stabilnej vlády

Bratislava 21. februára (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD pôjde do predčasných parlamentných volieb samostatne. Chce byť jedinou garanciou vzniku stabilnej a odborne pripravenej vlády, ktorá vyvedie Slovensko z marazmu, v ktorom sa nachádza. Vyhlásil to predseda strany Peter Pellegrini po utorkovom zasadnutí rozšíreného predsedníctva. Hlas-SD má podľa jeho slov ambíciu byť nádejou do budúcnosti a alternatívou voči minulosti.



"Ambíciou Hlasu-SD v parlamentných voľbách je ponúknuť ľuďom nádej do budúcnosti a byť pre nich jedinou alternatívou voči súčasnému marazmu i voči návratu do minulosti. Hlas-SD bude kandidovať samostatne s programom skutočnej obnovy Slovenska a vízie nielen do konca volebného obdobia, ale na celé najbližšie desaťročie. Je však otvorený spolupráci s osobnosťami či organizáciami, ktoré sa s týmto programom stotožnia," uviedol Pellegrini.



Strana chce v budúcnosti pracovať na vyrovnaní regionálnych rozdielov a riešení problémov občanov. Pellegrini deklaroval, že Hlas-SD bude rešpektovať členstvo v Európskej únii a v NATO, ako aj z toho plynúce záväzky. Podotkol však, že na prvom mieste musia byť pre budúcu vládu národnoštátne záujmy SR.



Zo spolupráce Hlas-SD naďalej vylučuje ĽSNS a OĽANO. Pellegrini si osobne nevie predstaviť sedieť vo vláde s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Podotkol, že o koalícii po voľbách rozhodnú voliči a ochota daných strán "spolupodieľať sa na splnení plánu a vízie Hlasu-SD".



Líder Hlasu-SD upozornil aj na problém rozdelenej spoločnosti. Vidí za tým vedomé šírenie nenávisti vládnymi politikmi. Hovorí o rozvrate štátu a historicky najvyššej nedôvere vo vládu a štátne inštitúcie. Apeluje na spájanie a jednotu v mene budúcnosti krajiny. Východisko z politickej krízy vidí strana v čo najskorších predčasných voľbách. Východisko z ekonomickej krízy zas v novej, zodpovednej, dôveryhodnej a kompetentnej vláde, ktorá "bude riešiť skutočné problémy ľudí namiesto vlastných sporov".