Hlas: Post predsedu NR SR patrí nám, na čom sa nič nemení

Bratislava 19. novembra (TASR) - Na tom, že post predsedu Národnej rady (NR) SR patrí podľa platnej koaličnej zmluvy strane Hlas-SD, sa nič nemení, ani meniť nebude. Uviedlo to tlačové oddelenie strany pre TASR v reakcii na víkendový apel prezidenta Petra Pellegriniho na voľbu predsedu parlamentu.



"Post predsedu parlamentu patrí podľa platnej koaličnej zmluvy strane Hlas-sociálna demokracia, na čom sa nič nemení, ani meniť nebude," odkázala koaličná strana.



Opätovne poznamenala, že aj keď neobsadenie tohto postu nie je prekážkou pre ľudí žijúcich na Slovensku, keďže parlament podľa nej funguje a zákony pre ľudí sa prijímajú, je v jej záujme zvoliť predsedu NR SR čo najskôr.



Cez víkend prezident apeloval na voľbu predsedu parlamentu. Neobsadené miesto šéfa NR SR nepovažuje Pellegrini za dobrý signál. Je znepokojený vyhláseniami premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že to nie je priorita štátu. Myslí si, že je to zlým signálom pre občanov SR aj pre zahraničie. Premiér ešte predtým vyhlásil, že voľba šéfa NR SR nie je prioritou a parlament je funkčný.



Post predsedu parlamentu je neobsadený od apríla, keď Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí funkcia Hlasu-SD. Nárokoval si však na ňu aj šéf SNS Andrej Danko. Aj Fico hovoril o tom, že by mohol byť predsedom parlamentu Danko, no rešpektuje koaličnú zmluvu. Premiér takisto v minulosti vyhlásil, že k voľbe nedôjde, kým nebude pevná dohoda v koalícii na novom mene. Momentálne je poverený riadením parlamentu jeho podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD).