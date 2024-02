Hlas považuje ústavnú sťažnosť opozície pre Trestný zákon za absurdnú

Bratislava 5. februára (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD považuje ústavnú sťažnosť opozície súvisiacu so schvaľovacím procesom novely Trestného zákona za absurdnú. Strana je presvedčená o tom, že diskusia o zmenách v trestných kódexoch bola viac než dostatočná. Navrhované zmeny je pripravená podporiť. TASR to uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Karolína Ducká.



"Aby sa Národná rada mohla konečne zaoberať skutočnými problémami ľudí, bolo nevyhnutné rozpravu o Trestnom zákone primerane skrátiť," zdôraznila Ducká. Podotkla, že opozícia má právo debatovať, ale vláda má nielen právo, ale aj povinnosť vládnuť, pretože ju tým zaviazali občania vo voľbách.



Opozícia sa sťažuje aj na skrátené legislatívne konanie. "Je absurdné, aby sa na inštitút skráteného legislatívneho konania sťažovala opozícia, ktorá z neho počas svojej vlády urobila normu. Nikdy v histórii Slovenska nebolo také množstvo zákonov prijímané v skrátenom legislatívnom konaní ako počas minulého volebného obdobia," dodala.



Pripomenula tiež nález českého ústavného súdu, ktorý podľa nej konštatoval, "že opozícia má ústavné právo na politickú diskusiu, ale nemá ústavné právo na obštrukciu, ktorou blokuje parlament a znemožňuje tak vládnej koalícii napĺňať mandát, ktorý dostala od ľudí vo voľbách".



Opozícia namieta na Ústavnom súde SR skrátené legislatívne konanie či skrátenie času na diskusiu. Navrhuje zrušiť všetky doterajšie uznesenia Národnej rady SR, ktoré sa týkajú postupu pri schvaľovaní navrhovanej novely Trestného zákona.



Vládna novela Trestného zákona je aktuálne v druhom čítaní, poslanci sa jej venujú v skrátenom legislatívnom konaní. Diskusiu v prvom čítaní skrátili na 20 hodín, v druhom čítaní má trvať maximálne 62 hodín. Po prerokovaní novely by o nej mali poslanci aj definitívne rozhodnúť. Návrh ráta s úpravami trestných sadzieb a premlčacích lehôt aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Menia sa aj hranice škody. Opoziční poslanci novelu kritizujú. Považujú ju za škodlivú a predložili desiatky pozmeňujúcich návrhov. Zmeny prišli aj z dielne koalície, ktorá na dôvodnosti novely trvá.