Hlas pravice povedie do volieb bývalý poradca I. Radičovej O. Matej

Bratislava 27. novembra (TASR) – Mimoparlamentnú stranu Hlas pravice povedie do parlamentných volieb v roku 2020 bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej a niekdajší poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Matej.



Bývalý poslanec a spoluautor dlhovej brzdy povedie do volieb kandidátku 41 ľudí. Medzi nimi budú okrem neho manažéri Ľubomír Ochotnický a František Stručka, právnik Jaroslav Málek alebo podnikateľ Ludvík Posolda.



"Ide o nové tváre v parlamentnej politike, keďže nik z nich okrem mňa doteraz v NR SR nepôsobil ani do nej nekandidoval. Spolu chceme presadiť reformy, ktoré Slovensko potrebuje. Pevne veríme, že sa nám podarí uspieť a aj s pomocou Hlasu pravice sa na jar budúceho roku stane éra Roberta Fica na Slovensku minulosťou," tvrdí Matej.



Hlas pravice hlása vo svojej tlačovej správe menej štátu, byrokracie, nižších daní a odvodov. "Vďaka tomu zostane viac peňazí ľuďom a menej bude na rozdávanie, korumpovanie a mrhanie," uvádza stanovisko strany.



Mimoparlamentná strana kritizuje vlády Roberta Fica (Smer-SD) a označuje ich za socialistické. "Ide o 12 rokov rozhadzovania, míňania, rozdávania zadarmo a zadlžovania sa. Za tento čas sme sa nielen nedokázali dopracovať k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, ale nemáme hotové diaľnice, v zlom stave je školstvo, zdravotníctvo, právny systém máme prelezený poskokmi Mariana Kočnera," tvrdí Matej.