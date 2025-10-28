< sekcia Slovensko
Hlas predloží uznesenie k obnoveniu rokovaní vlád SR a ČR
Rozhodnutie o nekonaní česko-slovenských vlád nemalo žiadne racio ani žiaden zmysel, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD chcú do parlamentu predložiť uznesenie k obnoveniu rokovaní vlád SR a ČR. Avizovali to na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že návrh do podateľne NR SR doručia ešte v utorok.
„Sme presvedčení, že rokovania českej a slovenskej vlády majú svoje miesto. Sme národy, ktoré sú si historicky najbližšie. Rozhodnutie o nekonaní česko-slovenských vlád nemalo žiadne racio ani žiaden zmysel. Chceme aj my, ako sme tu všetci, našu vládu požiadať a dať jej na to uznesením NR SR mandát, aby sa k tomuto formátu vlád čo najrýchlejšie vrátila,“ vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
Poslanec NR SR Michal Bartek (Hlas-SD) hovoril o potrebe obnovenia silného tandemu. „Vidíme, čo sa deje na regionálnej aj v európskej úrovni, a takýto silný tandem Česko-Slovenska aj v Európskej únii zafungoval mnohokrát a musíme sa k tomu vrátiť,“ podotkol.
Zároveň pogratuloval Andrejovi Babišovi k tomu, že ho česká hlava štátu poverila rokovaním o zostavení novej vlády ČR. „My mu gratulujeme a pevne veríme, nech na základe demokratických volieb, ktoré v ČR prebehli, zvolia dobrú vládu. Je to čisto ich vnútorná vec, do ktorej sa my nebudeme miešať, ale je to dôležitým míľnikom na to, aby sme dokázali obnoviť spoluprácu medzi našimi národmi a taktiež aj v rámci V4,“ dodal.
