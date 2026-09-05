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Hlas: Pri petícii k referendu o predčasných voľbách má byť i dátum
Referendum, tak ako ho navrhuje zakotviť Hlas-SD, by zároveň nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - V petícii o vyhlásení referenda o predčasnom ukončení volebného obdobia by mohlo byť povinné uviesť aj dátum podpisu občana. Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Návrh podali do parlamentu. Nadväzujú na návrh novely Ústavy SR z dielne Hlasu-SD o možnosti predčasne ukončiť volebné obdobie platným referendom.
Návrh novelizácie ústavy hovorí o tom, že petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi SR odovzdať do polroka od získania prvého podpisu. „Z dôvodu možnosti overenia splnenia podmienky šiestich mesiacov od získania prvého podpisu pod petíciu o vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia sa navrhuje doplniť medzi povinné náležitosti petície aj dátum podpisu pod petíciu,“ píšu poslanci v dôvodovej správe k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Občan by bol tak povinný v petícii uviesť aj dátum svojho podpisu.
O návrhu novely ústavy, ako aj o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva by mohli poslanci rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 15. septembra.
Referendum, tak ako ho navrhuje zakotviť Hlas-SD, by zároveň nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia.
Návrh novelizácie ústavy hovorí o tom, že petíciu s podpismi na zvolanie takéhoto referenda by iniciátori museli prezidentovi SR odovzdať do polroka od získania prvého podpisu. „Z dôvodu možnosti overenia splnenia podmienky šiestich mesiacov od získania prvého podpisu pod petíciu o vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia sa navrhuje doplniť medzi povinné náležitosti petície aj dátum podpisu pod petíciu,“ píšu poslanci v dôvodovej správe k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Občan by bol tak povinný v petícii uviesť aj dátum svojho podpisu.
O návrhu novely ústavy, ako aj o novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva by mohli poslanci rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 15. septembra.
Referendum, tak ako ho navrhuje zakotviť Hlas-SD, by zároveň nemohlo byť vyhlásené v prvom a poslednom roku volebného obdobia.