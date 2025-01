Hlas a Smer sa nezúčastnia na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu vlády

Bratislava 27. januára (TASR) - Koaličný Hlas-SD sa v utorok (28. 1.) nezúčastní na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k odvolávaniu vlády. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Matúš Šutaj Eštok. Nezúčastnia sa na nej ani poslanci za koaličný Smer-SD, potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).



"Som presvedčený o tom, že koalícia bude aj naďalej stabilná, že sa zastabilizuje celá tá situácia okolo niektorých poslancov. Boli sme plne súčinní aj v rámci predchádzajúcej schôdze, kde opozícia po tom, ako už nemala k dispozícii kamery, tak pre nich schôdza už nebola dôležitá," skonštatoval Šutaj Eštok.



Či sa schôdza otvorí, bude podľa Gašpara jasné až v utorok. "My za Smer-SD môžeme povedať, že poslanci sa na tejto schôdzi nezúčastnia, ale nerád by som dával stanoviská za celú koalíciu. Uvidíme zajtra," vyhlásil.



Mimoriadna schôdza NR SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde SR by sa mala začať v utorok o 10.00 h. Návrh podali opozičné PS, SaS a KDH. Vládnemu kabinetu vyčítajú okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ. Návrh opozícia podala opätovne, a to potom, ako sa minulý týždeň o pôvodnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde nehlasovalo a schôdza bola neverejná.