Hlas sa zúčastní na stretnutí lídrov strán v prezidentskom paláci

Bratislava 16. mája (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD sa zúčastní na stretnutí lídrov parlamentných strán, ktorého zvolanie iniciovali prezidentka Zuzana Čaputová a zvolený prezident Peter Pellegrini. Pre TASR to uviedla hovorkyňa strany Karolína Ducká. O tom, kto sa za Hlas-SD stretnutia zúčastní, bude strana včas informovať. Ducká dodala, že ďalší postup vládnej koalície bude predmetom vnútornej diskusie.Čaputová spoločne so svojím nástupcom Pellegrinim pozvú do Prezidentského paláca lídrov všetkých parlamentných politických strán. Cieľom je upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Informovali o tom po spoločnom rokovaní v reakcii na útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).