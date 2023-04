Hlas-SD aj Smer-SD deklarujú spoluprácu s Jednotou dôchodcov

Bratislava 5. apríla (TASR) - Mimoparlamentná strana Hlas-SD podpísala v stredu memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku (JDS). So zástupcami seniorov rokoval aj Smer-SD, s ktorým JDS spolupracuje 20 rokov, pričom sa dohodli na aktualizácii zmluvy o spolupráci.



Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii vyhlásil, že takmer 500.000 poberateľov dôchodku žije na hranici alebo pod hranicou chudoby. Seniori musia byť podľa neho vtiahnutí do spolutvorenia novej budúcnosti Slovenska. Ak bude Hlas-SD súčasťou vlády, chce presadiť každoročné vyplácanie prostriedkov pre JDS zo štátneho rozpočtu.



Smer-SD chce podľa jeho šéfa Roberta Fica garantovať každému dôchodcovi dôstojný život. Dodal, že aktualizácia zmluvy so seniormi spočíva v zintenzívnení komunikácie dôchodcov s regionálnymi štruktúrami Smeru-SD.



Predseda JDS Michal Kotian priblížil, že memorandum majú podpísané aj s predsedom Národnej rady SR a Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom či Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Fico ocenil, že s JDS spolupracuje aj Hlas-SD. Myslí si, že spolupráca JDS s jednotlivými stranami vie zároveň zblížiť aj tieto strany. "Musíme rešpektovať JDS, že má členov zo všetkých častí politického spektra," dodal. Pellegriniho mrzí, pokiaľ sa seniori vťahujú do politických súbojov alebo sa z nich robia "mesiáši politickej spolupráce".