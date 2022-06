Hlas-SD: Heger by mal odísť, ak nebojuje za lepšie podmienky pri rope

Bratislava 7. júna (TASR) - Ak premiér Eduard Heger (OĽANO) odmietol rokovať o lepších podmienkach pre Slovensko pri rope, nemá morálne právo zostať vo funkcii. Myslí si to mimoparlamentná strana Hlas-SD.



"Podľa komunikácie, ktorú dnes zverejnil Richard Sulík, mu mal Eduard Heger napísať, že na samite nebude bojovať za lepšie podmienky pre Slovensko a necháva to na premiéroch Česka a Maďarska. Ak sa toto Hegerovo vyjadrenie potvrdí, mal by okamžite podať demisiu, pretože neospravedlniteľne ignoroval základné národnoštátne záujmy Slovenskej republiky," vyhlásil líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.



Strana Pellegriniho žiadala Hegerovo odvolanie už v septembri minulého roka. "Dodnes však pod svoj návrh na vyslovenie nedôvery nedostal podpisy kolegov z opozičného Smeru-SD. Na podanie návrhu treba minimálne 30 poslancov, Hlas má len 11," skonštatovala strana. Preto je dnes podľa Pellegriniho najrýchlejšou cestou demisia Hegera.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že informoval premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu motorových palív vyrobených z ruskej ropy niekoľko hodín pred začiatkom samitu v Bruseli. "On odpísal, že on už v tom konať nebude, že nech to robia Češi a Maďari," povedal Sulík. Zároveň uviedol, že podľa neho premiér postupoval správne, keď so sankčným balíkom súhlasil.