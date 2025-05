Hlas-SD ani Šaško nepodporia návrh, aby SR odmietla pandemickú dohodu

Bratislava 17. mája (TASR) - Koaličná strana Hlas-SD ani minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nepodporia návrh, aby Slovensko odmietlo tzv. pandemickú dohodu. Vyhlásil to Šaško. Poukázal na to, že dohoda neobmedzuje zvrchovanosť žiadnej krajiny a nikomu neberie slobodu v rozhodovaní, ako bude postupovať v prípade pandémie.



„Ja ani Hlas-SD nepodporíme návrh, aby Slovensko demonštratívne a možno ako jediné odmietlo pandemickú dohodu. Takýto krok je oveľa viac politickým marketingom ako skutočnou ochranou zdravia ľudí na Slovensku. Jediné, čo ním dosiahneme, je to, že sa na nás svet bude pozerať cez prsty a podľa toho sa v krízových chvíľach bude k nám možno aj správať,“ poznamenal v stanovisku, ktoré TASR poskytli z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.



Šaško poukázal na to, že pandemická dohoda nie je celosvetovým nariadením, ale dohodou takmer všetkých štátov sveta, ako čo najlepšie a spoločne čeliť hrozbe ďalšej pandémie. Vysvetlil, že stanovuje mechanizmy, ako si budú krajiny medzi sebou efektívnejšie vymieňať informácie o nových vírusoch či patogénoch, a podporí, aby mali štáty pripravené zásoby, vyškolených ľudí a plány. „Ak by predsa len k nejakej pandémii, nedajbože, došlo, pandemická dohoda pomáha krajinám zdieľať informácie a zároveň zabezpečiť, aby sa ľudia, samozrejme, čo je najdôležitejšie, dobrovoľne, dostali rýchlo k potrebným liekom alebo testom,“ povedal.



Zdôraznil, že pandemická dohoda nikomu neberie slobodu rozhodovať sa, ako bude v prípade pandémie postupovať. „Neobmedzuje zvrchovanosť žiadnej krajiny, a teda ani Slovenska. Dáva nám však lepší prehľad, dostatok informácií a potrebnú podporu. Pre každého jedného človeka na Slovensku znamená možnosť lepšej ochrany jeho zdravia, menej chaosu a menej zbytočných obmedzení v prípade pandémie. (...) Je to zdieľanie informácií s najvyspelejšími krajinami sveta, ako sú Švajčiarsko alebo severské štáty Európy,“ podotkol.



Pandémia ochorenia COVID-19 podľa slov Šaška Slovensku ukázala, že keď ide o ľudské zdravie, majú mať prednosť uznávaní odborníci. Skritizoval, že expremiér Igor Matovič v čase pandémie vymýšľal rôzne „atómofky“. „Za túto výstrednú samoľúbosť však zaplatili tisícky ľudí tou najvyššou cenou - svojimi životmi a zdravím,“ dodal. Mrzí ho, že splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár ešte nepredložil ucelený materiál, ktorý by hodnotil manažovanie pandémie počas vlád Matoviča a Eduarda Hegera. „Aby nám jasne ukázal, ktoré riešenia boli v poriadku, ktoré boli zbytočné a ktoré boli životu nebezpečné,“ argumentoval.



Šéf rezortu zdravotníctva je presvedčený, že Slovensko sa pri pandémiách nemá hrať za každú cenu na hrdinu, ktorý ide proti celému svetu. „Už sme to raz za Matoviča urobili a nedopadlo to dobre, práve naopak. Oveľa väčšiu istotu ľuďom vo veci ich zdravia dá obojstranne prospešná spolupráca s tými najlepšími, spolupráca založená na vede a faktoch,“ dodal. Deklaroval, že na prvom mieste preňho budú vždy záujmy pacientov, zdravotníkov a slovenského zdravotníctva. „A tieto záujmy budem aj naďalej všetkými silami obhajovať,“ avizoval.



Vo švajčiarskej Ženeve sa bude od 19. do 27. mája konať 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa na jej znení dohodli v apríli. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.



Vláda už v piatok (16. 5.) rozhodovala per rollam o postoji Slovenska k hlasovaniu o tzv. pandemickej dohode. Záver zatiaľ nezverejnila. Premiér Robert Fico (Smer-SD) už skôr informoval, že na postoj k dohode sú v rámci koalície rôzne názory, no Smer-SD ju považuje za „absolútne neprijateľnú“.